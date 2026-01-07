ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka özerk bölgesi Grönland’la ilgili 20 gün sonra yeni bir duyuru yapacağını açıkladı.

Adada Çin ve Rus gemilerinin bulunduğunu öne süren Trump “Grönland’a çok acil ihtiyaçları olduğunu” tekrarladı. Gazetecilerin, Grönland’da harekete geçip geçmeyeceği sorusuna Trump “20 gün sonra” cevabını vererek belirsizliğin artmasına sebep oldu. Trump’ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller, özerk bölgenin ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savunarak, kimsenin bu konuda ABD ile savaşmayacağını belirtti. Miller’ın eşi de hafta sonu Grönland’ı ABD bayrağı renklerinde gösteren bir fotoğrafı X hesabında paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump

AVRUPA’DAN TEPKİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın Grönland’ı ilhak etme açıklamalarına tepki gösterdi. Ortak açıklamada “Grönland, Grönland halkına aittir. Danimarka ve Grönland’ı ilgilendiren konularda karar verme yetkisi, sadece Danimarka ve Grönland’a aittir” denildi. 57 bin nüfuslu Grönland, NATO üyesi Danimarka’nın koruma şemsiyesi altında bulunuyor.

KRAL BENİM

ABD’nin Venezuela operasyonuna ilişkin konuşan Trump, ordusuna övgüler dizdi. “Bizimle kimse başa çıkamaz. Kimsede bizimki gibi silahlar yok. Tek sorun hızlı üretim yapamıyoruz. 4-5 yıl bekliyorduk. Artık daha hızlı olacağız. Ben kralım. Dünyanın en büyük, ölümcül ve korkunç ordusuna sahibiz” dedi.

Venezuela halkı adına mutlu olduğunu söyleyen Trump, yaşananların egemenliğe müdahale ve ‘Irak işgaline’ benzediği eleştirilerine ise “Irak ile bunun arasındaki fark şu: Bush petrolü elinde tutmadı. Biz petrolü tutacağız” şeklinde cevap verdi. ABD Başkanı, Nicolas Maduro’ya ilişkin açıklamasında ise “Şiddet yanlısı bir adam. Sahnede benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü” ifadelerini kullandı.

