Venezuela operasyonu sonrası bir kez daha kameralar karşısına çıkan Trump, Maduro'yu vahşi olarak betimleyip "Benim dansımı taklit etti" dedi. "Ben kralım" diyen ABD Başkanı, Venezuela'ya yapılan operasyonu başka hiçbir ülkenin yapamayacağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun televizyonda sergilediği düzenli halka açık dans gösterileri ve kayıtsız tavırları, Trump yönetiminin radikal bir rejim değişikliği operasyonuyla onu iktidardan indirme kararında kritik rol oynadığı öne sürülmüştü.

Trump, Maduro'nun yaptığı dansı taklit ettiğini de vurguladığı son konuşmasında Venezuela Başkanını 'vahşi' olarak tanımlarken kendisi için "Ben kralım" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu adamdan yıllarca çok çektiler. Venezuela için çok mutluyum. Taktiksel olarak inanılmaz bir operasyondu. Maduro vahşi bir adamdı. Maduro benim dansımı taklit etti.

Maduro'yu özgür bırakın diye pankartlarla sokağa çıkıyorlar. Kim bu insanlara pankart yapıyorsa onları işe almak istiyorum, çok kaliteli. Çok güzel bir sarı kullanıyorlar. Ben bu insanları yapanları bulup partimize almak istiyorum.

"BUNU YAPACAK BAŞKA ÜLKE YOK"

Biz en güçlü, en korkulan orduya sahibiz. Kimse bizimle başa çıkamaz. Bunu yapacak hiçbir ülke yok. Ben kralım!

Müttefiklerimiz de bizim uçak ve silahlarımızı istiyor.

Eşim benim dans etmemden nefret ediyor. Dansımı çok seviyorlar diyorum ama hayır "Sana kibar davranıyorlar" diyor. Çıldırmak istiyorum dans ederken...

Haberle İlgili Daha Fazlası