ABD’li New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu rejim değişikliği baskınıyla görevden alma kararı almasında, Maduro'nun televizyondaki "alaycı dans gösterileri" bardağı taşıran son damla oldu.

New York Times'ın Pazar günü yayımladığı özel habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun televizyonda sergilediği düzenli halka açık dans gösterileri ve kayıtsız tavırları, Trump yönetiminin radikal bir rejim değişikliği operasyonuyla onu iktidardan indirme kararında kritik rol oynadı.

Haberde yer alan ve gizli görüşmelere aşina iki kaynak, "Bu, bardağı taşıran son dans hareketi oldu" ifadelerini kullandı. Maduro'nun "No Crazy War" adlı bir şarkı ile Venezuela TV'lerinde sans etmesi, Trump yönetimi tarafından ABD tehditleriyle alay etmek ve blöf çağrısı yapmak olarak yorumlandı.

New York Times: Maduronun alaycı dansı, Trump sabrını taşıran son damla oldu

TÜRKİYE TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

Diğer taraftan habere göre Maduro, ABD'nin Aralık sonunda kendisine sunduğu, görevden ayrılıp Türkiye'de lüks bir sürgünü kabul etme yönündeki ültimatomu geri çevirdi. Venezuela liderinin bu kararından günler sonra, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını iddia ettiği bir iskeleye düzenlediği hava saldırısının ardından Maduro'nun yeniden sahnede dans etmesei, Trump’ın askeri tehditlerini eyleme dönüştürme kararını kesinleştirdi.

New York Times: Maduronun alaycı dansı, Trump sabrını taşıran son damla oldu

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta ABD askerleri tarafından hukusuz bir şekilde Caracas’tan kaçırıldı. Maduro ve eşi , uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla New York'a götürüldÜ.

MADURO'NUN YERİNE GEÇECEK KİŞİ HAFTALAR ÖNCE BELLİ OLDU

New York Times’a göre, operasyondan haftalar önce ABD'li yetkililer, Maduro'nun yerine geçecek kabul edilebilir bir aday üzerinde uzlaşmıştı: Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez. Venezuela'nın hayati petrol endüstrisini yönetmedeki başarısıyla Trump yetkililerini etkileyen Rodríguez, ülkedeki Amerikan enerji yatırımlarını koruyacağına dair aracıları ikna etmişti.

New York Times: Maduronun alaycı dansı, Trump sabrını taşıran son damla oldu

ABD, 2024 başkanlık seçimlerini kazanan ve bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalefet lideri María Corina Machado'yu ise göz ardı etti. Trump, Machado'nun ülkeyi yönetecek "saygıya" sahip olmadığını belirterek, geçici lider olarak Rodríguez'i kabul edeceğini duyurdu. Bu karar, ABD'nin daha önce gayri meşru ilan ettiği bir hükümet lideriyle iş birliği yapacağı anlamına gelirken, zaferi Maduro tarafından çalındığı öne sürülen Machado hareketini terk ettiği anlamına geliyordu.

New York Times: Maduronun alaycı dansı, Trump sabrını taşıran son damla oldu

Trump, ayrıca ABD'nin "belirsiz bir süre boyunca" Venezuela'yı "yöneteceğini" ve ABD'nin petrol çıkarlarını geri alacağını ilan ederek, tek taraflı ve uluslararası hukuka aykırı bir iddia ortaya koydu. Rodríguez ise televizyon konuşmasında ABD'yi yasa dışı işgal yapmakla suçladı ve Maduro'nun meşru lider olarak kaldığını savundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası