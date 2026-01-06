ABD ordusunun düzenlediği operasyonla New York’a götürülen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’le ilgili ortaya atılan iddialar dünya gündemini sarstı. Uluslararası basında yer alan haberlerde, operasyon sırasında fiziksel müdahale yaşandığı, Maduro ve Flores’in ABD’ye yaralı halde getirildiği öne sürüldü. Mahkeme salonuna yansıyan bandaj ve morluk görüntüleri, Washington’un müdahale yöntemlerini tartışmanın merkezine taşıdı.

MAHKEME SALONUNDA BANDAJ VE MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Cilia Flores, New York’taki ilk duruşmaya alnı bandajlı ve sağ göz çevresi morluk içinde katıldı. Mahkeme salonuna girerken yürümekte zorlandığı, oturup kalkarken destek aldığı aktarıldı. Bu görüntüler kısa sürede dünya basınında geniş yer buldu.

AVUKATI DUYURDU

Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkemede yaptığı açıklamada müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar yaşadığını” söyledi. Donnelly, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır darbe kaynaklı morarmalar olabileceğini, bu nedenle acil tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

MADURO DA ZORLANDI

CNN’in aktardığı bilgilere göre Nicolas Maduro da duruşma boyunca ayakta durmakta ve oturup kalkmakta güçlük çekti. Mahkeme salonunda fiziksel olarak gergin ve yorgun göründüğü ifade edildi. Maduro, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve halen Venezuela’nın meşru devlet başkanı olduğunu söyledi.

"KAÇIRILDIK"

Maduro ve Flores, ABD’ye götürülme sürecini “kaçırılma” olarak aktarırken, çift, operasyonun hukuka aykırı olduğu söyledi.

ABD makamları ise uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamaları kapsamında yürütülen sürecin yasal olduğunu görüşünde.

DÜNYA BASINI GÖRÜNTÜLERE ODAKLANDI

The New York Times, mahkeme salonundaki bandaj ve morluk detaylarını öne çıkarırken, birçok uluslararası medya kuruluşu “sert müdahale” iddialarını manşetlerine taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ABD’nin operasyon yöntemleri üzerinden yeni bir tartışma başlattı.

GÖZLER 17 MART’A ÇEVRİLDİ

Maduro ve Flores’in bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta yapılacağı açıklandı. New York’taki süreç devam ederken, “darp edildi mi” sorusu uluslararası kamuoyunda gündemde kalmayı sürdürüyor.

