Güllü'nün çocukları o geceyi anlattı! Ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı

Güllü ismiyle tanınan 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, Çınarcık'ta bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ortaya çıkan son görüntüsü sonrası 'cinayet' iddiaları konuşulmaya başlanmıştı.

Son olarak Güllü'nün 1.5 yıldır çalıştığı patronu Ferdi Aydın'ın şu açıklamaları cinayet iddialarını alevlendirmişti:

PATRONU AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

"Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı. İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım. Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon yok. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu"

Öte yandan şarkıcının çocukları ve komşularının ifadeleri ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu) şunları söyledi:

"Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."

3 ŞİŞE ALKOL ALDI

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti. Her iki genç de olay gecesi Güllü'nün yaklaşık 2–3 şişe alkol aldığını söyledi.

KOMŞULARI ANLATTI

Olay gecesi aynı binada yaşayan komşularından Engin Emir, 26 Eylül'de saat 01.30 civarında bağrışma sesleri duyduğunu, aşağı indiklerinde Güllü'yü kanlar içinde yerde bulduklarını belirtti.

Güllü'nün komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise şarkıcıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi Tuğyan adlı kızı ve Sultan adlı yakın arkadaşıyla evde olduklarını, son görüşmesinde Güllü'nün "keyifli" göründüğünü anlattı.

Evin parkelerinin mayi sabunuyla (arap sabunu) silindiği ve bu nedenle kaygan olduğu da iddia edilmişti

MÜZİK SESİ DÜŞME SIRASINDA NEDEN KESİLDİ?

Güllü'nün düştüğü anlara ilişkin ev içi kamera görüntülerinin tamamı da ortaya çıktı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan gelen müzik sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

Kızı cenazede sık sık fenalaştı.

GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Ben yolda gelirken annemin evde online olarak kurmuş olduğu kamera görüntülerini izledim. Evde yüksek sesle roman havası çalıyor. Annem 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım" diyor sonra annem görüntüden çıkıyor.

Bir dakika sonra camın sesi duyuluyor. O sırada ablam, 'Ay Allah!' diyor. Sonra ablam, arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyor" dedi.