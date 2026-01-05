İstanbul’da etkisini artıran şiddetli lodos, özellikle motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

Yer yer saatte 85 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgâr sebebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerinin yardımına, köprüden geçiş yapan bir metrobüs şoförü yetişti.

Durumu fark eden metrobüs şoförü, hızını düşürerek motosiklet sürücülerinin önünde ilerledi ve onlara şiddetli rüzgâra karşı âdeta siper oldu. Metrobüsün motosikletlilere kalkan olduğu o anlar, araç kamerasına da saniye saniye yansıdı. Köprüyü sorunsuz şekilde geçen motosiklet sürücüleri ise duyarlılığı için metrobüs şoförüne korna çalarak teşekkür etti.

