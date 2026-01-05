Türkiye’de sadece Rize’de yapılan heliski, Kaçkar Dağlarında başladı.

Kaçkar’da 21 yıldır düzenlenen etkinlik kapsamında sporcular helikopterle hiç kayılmamış zirvelere bırakılıyor. Bu yıl çoğunluğu Avrupa’dan olmak üzere ABD ve Rusya’dan gelenlerle yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor.

Turizmci Ahmet Haşimoğlu “Nisanın ikinci haftasına kadar sürecek. Sporcuyu 2 bin 500 metrede indiriyoruz ve 1.500 metreye indiği zaman 1.000 metre kaymış oluyor. Bu şekilde 20 bin fit kayma garantisi veriyoruz” dedi. Kaçkarlar’daki kar kalitesine de dikkat çeken Haşimoğlu “Türkiye’de ve Avrupa’da böyle bir kar yok, kayakçılar kar tozunu çok seviyor” diye konuştu. Heliski Türkiye Operasyon Departmanı’ndan Celal Özkan ise “Sporcular sabah brifing alıyor, güvenlik ve çığ eğitimi veriliyor. Çığ uzmanlarının analizine göre parkurlar belirleniyor” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası