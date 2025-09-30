Sosyal medyayı karıştıran ‘kelebek’ detayı! Güllü’nün ölümünde yeni şüpheler doğdu

26 Eylül gecesi saat 01:26’da Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü, sevenlerini hüzne boğdu. Ünlü şarkıcının vefatının ardından pek çok iddia gündeme gelirken, sosyal medyada teknik düzenlemelerle paylaşılan bir ses kaydı, olaya dair yeni bir tartışmayı daha beraberinde getirdi.

'KELEBEK' DETAYI ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyada paylaşılan video kaydında, olay anına ait olduğu öne sürülen bazı sesler deşifre edildi. Kayda göre, görüntülerde şu ifadelerin geçtiği iddia edildi:

“Kelebek var”, “Annem atar”, “Gel buraya…”, ve “Hadi görüşürüz”

Bu deşifreye göre, Güllü'nün odadaki kelebeği pencereden atmak isterken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Bu iddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YAPAY ZEKALI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEDE

Öte yandan Güllü'nün evindeki yapay zekâ destekli güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma kapsamında incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Ses ve hareket algılandığında devreye giren kameranın, insan sesine duyarlı olduğu ve ev içindeki müziğin sesinin kesilmesinin de bu sistem tarafından gerçekleştiği değerlendiriliyor.

OĞLU O ANLARI ANLATTI: BİLDİĞİM BİR CAMIN OYNAMA SESİ GELİYOR

Tuğberk Yağız Gülter, soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede, İstanbul'daki ikametinde uyuduğu sırada ablası Tuyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını ve kötü haberi verdiğini belirtmişti. Gülter, olayı şu sözlerle anlatmıştı:

"Annem tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyuyor. Annem, hazır mıyız haydi kalkın oynayalım diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam ay Allah diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."