Güllü'nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önce aynı noktada düşmüş

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önce aynı noktada düşmüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önce aynı noktada düşmüş
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirken düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmanın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Güllü’nün, bir hafta önce evinde aynı noktada kayarak düştüğü ve bu nedenle hastaneye giderek tedavi gördüğü belirtildi.

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 

ÖLÜMÜNDE DARP İZİNE RASTLANMADI

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma çerçevesinde sanatçının otopsisinde darp izleri bulunmazken, olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önde aynı noktada düşmüş - 1. Resim

GÜLLÜ'NÜN EVİNDEKİ YAPAY ZEKA KAMERASI İNCELENİYOR

Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntüleri Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na incelenmek üzere gönderildi. Ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı öğrenilen yapay zekalı kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu nedenle de ev içi görüntülerdeki müziğin sesinin kesilmesinin bu cihaz tarafından yapıldığı üzerine duruluyor.

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önde aynı noktada düşmüş - 2. Resim

BİR HAFTA ÖNCE DE AYNI YERDE DÜŞMÜŞ VE İFADE VERMİŞ

Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önde aynı noktada düşmüş - 3. Resim

“ABLAM ÇIĞLIK ATARAK ANNEM DÜŞTÜ DEDİ, HEMEN HASTANEYE KOŞTUM”

Tuğberk Yağız Gülter, soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede, İstanbul'daki ikametinde uyuduğu sırada ablası Tuyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını belirterek, "Telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen ben de yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" dedi.

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önde aynı noktada düşmüş - 4. Resim

KAZAYA VURGU YAPTI: İNTİHAR İHTİMALİ YOK

Yolda annesinin güvenlik kamera görüntülerini uzaktan bağlantıyla izlediğini belirten Gülter, olayı şöyle anlattı:

"Annem tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyuyor. Annem, hazır mıyız haydi kalkın oynayalım diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam ay Allah diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önde aynı noktada düşmüş - 5. Resim

