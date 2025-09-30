Güllü’nün ölümünde şaşırtan ayrıntı: Bir hafta önce aynı noktada düşmüş

28 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

ÖLÜMÜNDE DARP İZİNE RASTLANMADI

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma çerçevesinde sanatçının otopsisinde darp izleri bulunmazken, olay anında alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için kan örnekleri alındı ve Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÜLLÜ'NÜN EVİNDEKİ YAPAY ZEKA KAMERASI İNCELENİYOR

Soruşturma çerçevesinde Güllü'nün evindeki yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntüleri Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'na incelenmek üzere gönderildi. Ses ve hareket olduğunda kayıt yaptığı öğrenilen yapay zekalı kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu nedenle de ev içi görüntülerdeki müziğin sesinin kesilmesinin bu cihaz tarafından yapıldığı üzerine duruluyor.

BİR HAFTA ÖNCE DE AYNI YERDE DÜŞMÜŞ VE İFADE VERMİŞ

Öte yandan soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.

“ABLAM ÇIĞLIK ATARAK ANNEM DÜŞTÜ DEDİ, HEMEN HASTANEYE KOŞTUM”

Tuğberk Yağız Gülter, soruşturma çerçevesinde verdiği ifadede, İstanbul'daki ikametinde uyuduğu sırada ablası Tuyan Ülkem Gülter'in kendisini aradığını belirterek, "Telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen ben de yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim" dedi.

KAZAYA VURGU YAPTI: İNTİHAR İHTİMALİ YOK

Yolda annesinin güvenlik kamera görüntülerini uzaktan bağlantıyla izlediğini belirten Gülter, olayı şöyle anlattı: