Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş

Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cinayet, Çınarcık, Yalova, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Şarkıcının patronu Ferdi Aydın gizli bir tanığın ifadesine dayanan ve yeni bilgileri içeren şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Güllü’nün ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Yalova’daki evinin balkonundan düşerek vefat eden şarkıcının şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Güllü’nün kızı ve oğlunun ifadelerinin ardından, patronu Ferdi Aydın’dan yeni iddialar gündeme geldi. Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği anlara ait görüntülerin tamamının ortaya çıkmasının ardından Kanal D’de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Aydın, kızı Tuyan Ülkem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, Ülkem’in çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” dediğini ileri sürdü.

“KENDİNİ AŞAĞI AT” DİYORLAR

Canlı yayına katılan Ferdi Aydın, aile içinde bölünmeler yaşandığını ve Güllü’ye zarar vermek isteyen birinin olduğu iddia etti. Aydın açıklamasında şunları söyledi:

“Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim, Güllü abla konuşuyordu. Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek. Sonra da hep beraber düştü diyorlar. Tabii dinlediklerimiz doğruysa. Bunun gerçeği emniyette ortaya çıkacak.”

Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş - 1. Resim

PLANLI OLABİLECEĞİNE VURGU YAPTI

Olayın önceden planlanmış olabileceğine dikkat çeken Aydın, “Evde üç ya da dört kişi var. Sultan Hanım, Güllü'nün kızı, asistanı, bir de yan odadan çıkan dördüncü bir erkek var. Belki bunları hepsini önceden planlamışlardı. Ortada bölünmüş bir aile var. Güllü Hanım’a kasteden bir şahıs var” dedi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM: ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM

Ferdi Aydın, Tuyan Ülkem’in annesine yönelik güçlü nefret duyguları beslediğini ve bazen annesini öldürmek istediğini yakınlarına söylediğini belirtti. Ayrıca Ülkem’in yasaklı madde kullandığını da öne sürdü. 

Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş - 2. Resim

Güllü’nün kızının çevresindekilere annesine karşı duyduğu nefreti anlattığını belirten Aydın, şunları söyledi:

“Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde.”

Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Basit bir yara sandı, gerçek bambaşka çıktı! Dilinin yarısı alındıİstanbul'da şüphelileri kovalayan polis aracı kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lisede130 kiloymuş! İtirafı gündem olan oyuncunun şişman hali ortaya çıktı - Magazinİtirafı gündem olan oyuncunun şişman hali ortaya çıktıGüllü’nün ölümünde soruşturma derinleşiyor! Temizlikçisi konuştu: Korktuğu gerçek olmuş - MagazinSoruşturma derinleşiyor! Meğer korktuğu gerçek olmuşBeyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu’dan moral veren haber! Hastaneden fotoğrafını paylaştı - MagazinBeyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu’dan moral veren haber! Hastaneden fotoğrafını paylaştıGüllü’nün ölümüne dair Kobra Murat’tan sarsıcı açıklama! “Asistanı Deniz onu dövüyormuş” - MagazinGüllü’nün ölümüne dair Kobra Murat’tan sarsıcı açıklama! “Asistanı Deniz onu dövüyormuş”Güllü'nün çocukları o geceyi anlattı! Ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı - MagazinGüllü'nün çocukları o geceyi anlattı!İngiliz şarkıcı Lola Young sahnede yere yığılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi - MagazinSahnede yere yığılmıştı! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...