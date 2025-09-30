Güllü’nün patronundan planlı cinayet vurgusu! Kızı Tuyan Ülkem yakınlarına “Annemi öldürmek istiyorum” demiş

Güllü’nün ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu. Yalova’daki evinin balkonundan düşerek vefat eden şarkıcının şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Güllü’nün kızı ve oğlunun ifadelerinin ardından, patronu Ferdi Aydın’dan yeni iddialar gündeme geldi. Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği anlara ait görüntülerin tamamının ortaya çıkmasının ardından Kanal D’de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Aydın, kızı Tuyan Ülkem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, Ülkem’in çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” dediğini ileri sürdü.

İlgili Haber Güllü'nün çocukları o geceyi anlattı! Ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı

“KENDİNİ AŞAĞI AT” DİYORLAR

Canlı yayına katılan Ferdi Aydın, aile içinde bölünmeler yaşandığını ve Güllü’ye zarar vermek isteyen birinin olduğu iddia etti. Aydın açıklamasında şunları söyledi:

“Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim, Güllü abla konuşuyordu. Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek. Sonra da hep beraber düştü diyorlar. Tabii dinlediklerimiz doğruysa. Bunun gerçeği emniyette ortaya çıkacak.”

PLANLI OLABİLECEĞİNE VURGU YAPTI

Olayın önceden planlanmış olabileceğine dikkat çeken Aydın, “Evde üç ya da dört kişi var. Sultan Hanım, Güllü'nün kızı, asistanı, bir de yan odadan çıkan dördüncü bir erkek var. Belki bunları hepsini önceden planlamışlardı. Ortada bölünmüş bir aile var. Güllü Hanım’a kasteden bir şahıs var” dedi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM: ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM

Ferdi Aydın, Tuyan Ülkem’in annesine yönelik güçlü nefret duyguları beslediğini ve bazen annesini öldürmek istediğini yakınlarına söylediğini belirtti. Ayrıca Ülkem’in yasaklı madde kullandığını da öne sürdü.

Güllü’nün kızının çevresindekilere annesine karşı duyduğu nefreti anlattığını belirten Aydın, şunları söyledi:

“Ben annemden nefret ediyorum, bazen öldürmek istiyorum. Benim bu hale düşmememin sebebi annem demiş. Kızı yasaklı madde kullanıyor. Bir buçuk ay önce Güllü hanımın kızı hastaneye başvuru yapmış ama işe alınmamış. Alınmama nedeni yine yasaklı madde.”