Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kızı ve arkadaşının da bulunduğu sırada yaşanan trajik olayın ardından, bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde Güllü’nün kızının sinir krizi geçirdiği ve “anne” diye feryat ettiği anlar duyuluyor.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yeni görüntüler çıktı. Güllü’nün düşmesinin hemen ardından çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki bina arasına düşen şarkıcının hareketsiz şekilde yerde yattığı ve ardından tabuta konulduğu anlar yer aldı.

Öte yandan kızı Tuyan Ülkem’in “Anne, anne!” diye feryat ederek sinir krizi geçirdiği anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca cenazenin bölgeden alınışı da görülüyor.

Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada - 1. Resim

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sabunla temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada - 2. Resim

KIZI: ANNEM ROMAN HAVASI OYNARKEN CAMDAN DÜŞTÜ

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

Soruşturmada ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Güllü'nün bir hafta önce evinin aynı yerinde yine kayarak yere düştüğü ve bu nedenle de hastaneye tedavi için başvurduğu öğrenildi. Güllü, burada polise verdiği ifadede yerlerin kaygan olmasından dolayı yere düştüğünü söyledi. Soruşturmada ayrıca evde Güllü, kızı ve arkadaşı dışında farklı bir kişinin olduğu yönünde bir bulguya rastlanamadı. Herhangi bir darp olayına da rastlanmadığı öğrenildi.

Güllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada - 3. Resim

