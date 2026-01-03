Ankara’da yaşayan vatandaşlar, 3 Ocak Cumartesi günü yaşanan su kesintileriyle yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Özellikle "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

Ankara'da 3 Ocak tarihinde 3 ilçeyi kapsayan plansız su kesintisi gündemde. ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su verilemiyor."Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusu, kesintiden etkilenen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

3 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'nın Keçiören, Yenimahalle ve Elmadağ ilçelerinde 13.00 -23.55 saatleri arasında plansız su kesintisi gerçekleştiriliyor.

3 OCAK KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

3 Ocak 2026 Cumartesi günü Ankara'nın Keçiören ilçesinde plansız su kesintisi uygulanıyor. Kesintiler 11.00'de başlayıp 23.55'e kadar devam edecek.

Arıza Tarihi: 3.01.2026 11:05:00

Tamir Tarihi: 3.01.2026 23:55:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (03.01.2026/03.01.2026) tarihinde 11.00 – 23.55 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe mahalleleri

3 OCAK YENİMAHALLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle Yenimahalle'de plansız su kesintisi uygulanıyor. 13.00-23.55 arasında su kesintisi yaşanıyor.

Arıza Tarihi: 3.01.2026 13:00:00

Tamir Tarihi: 3.01.2026 23:55:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Demetlale Mahallesi, Demetevler Mahallesi, Demetgül Mahallesi, Yeşilevler Mahallesi, AşağıYahyalar Mahallesi, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Özevler Mahallesi, Memlik mahallesi, Yakacık Bağlar Mevki, Oyuklu Mevki, Karacakaya Mahallesi, Serhat Mahallesi, Aşağı Yahyalar Mahallesi, İvedik osb, Kardelen Mahallesi, İlkyerleşim Mahallesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Tepealtı Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Beştepe Mahallesi, Emniyet Mahallesi.

3 OCAK ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.01.2026 13:10:00

Tamir Tarihi: 3.01.2026 19:00:00

Detay: Hisarköy pompa istasyonunda bulunan kuyu motor arızasından dolayı basınç düşüklüğü oluşmamaktadır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: kurtulus mh ust kotlar tatlıca mh ust kotlar yenidoğan mh ust kotlar yenipınar mh üst kotlar yenice mh üst kotlar ismetpaşa mh üst kotlar

