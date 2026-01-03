Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, La Liga ekibinde forma şansı bulamadı. Dinamo Zagreb, Hırvat file bekçisinin transferine dair resmi teklifini sarı-lacivertlilere iletti.

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde bir dakika bile forma giyemedi. 2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini korumak hedefiyle oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki kaleci için Dinamo Zagreb, bir süredir sarı-lacivertlilerle temaslarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DEN DINAMO ZAGREB'E RET

Hırvat basınından Index HR'nin haberine göre; Dinamo Zagreb, Livakovic için Fenerbahçe'ye ilk resmi teklifini iletti ancak ret cevabı aldı. Zagreb'in ilettiği kiralık transfer teklifinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtildi.

Dminik Livakovic'in Fenerbahçe'den yıllık 3,3 milyon euro garanti ücret aldığı, Zagreb'in bu miktarın küçük bir kısmının karşılamayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Dominik Livakovic

İTALYAN KULÜPLERİNİN RADARINDA

Fenerbahçe'ye 2023 yazında 6,65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Hırvat file bekçisine, bazı İtalyan kulüplerinin de ilgisinin olduğu ve daha cazip teklifler ile Fenerbahçe'nin kapısına çalabileceği iddia edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası