Cinayet masası devrede! İbrahim Tatlıses şarkıcı Güllü’nün ölümündeki şüphesini paylaştı

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve tanık ifadelerinin alınması sonrası dosya cinayet masasına devredildi.

Ünlü şarkıcı intihar mı etti, düştü mü yoksa itildi mi sorusu cevap beklerken oğlu Tuğberk Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter dün yeniden ifade verdi.

OĞLU TUĞBERK GÜLTER: BİZE ACIMIZI YAŞATMADINIZ

Tuğberk Gülter, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kamuoyunda dolaşan iddialara tepki göstererek şunları söyledi:

"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye."

KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUM

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.

İBRAHİM TATLISES: GÜLLÜ’NÜN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM

Öte yandan, Güllü’nün yakın dostlarından şarkıcı İbrahim Tatlıses de ünlü ismin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, intihar iddialarına temkinli yaklaştığını belirtti. Tatlıses, şunları söyledi:

“Güllü kendini seven bir insandı. İntihar ettiğini zannetmiyorum. Balkon kapısı kilitli miydi, nereden düştü, bunu merak ediyorum.”

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ışığında olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.