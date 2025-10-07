Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güllü'nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil

Ölüm nedeni hala netleşmeyen ünlü şarkıcı Güllü’nün çocukları, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kamuoyunda konuşulan bazı iddiaları yalanlayarak, Ferdi Aydın’ın annesinin patronu olmadığını ve annesinin belinde değil, ayağında platin olduğunu söyledi. Gülter ayrıca “Annemin roman oynaması imkansız şeyler... Bu da doğru değil” açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2025’te, Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katından Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, kızı ve bir arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

GÜLLÜ’NÜN ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kan örneklerinin sonuçları açıklandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan rapora göre, şarkıcının kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulundu. Ayrıca, Güllü’nün kanında düşük dozda reçeteli olarak kullanıldığı öğrenilen anksiyete ilacı ve mide koruyucuya da rastlandı. Raporda metanol, uyuşturucu ya da başka zehirleyici maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Güllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil - 1. Resim

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde, olayın yaşandığı binada Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapılacağı bildirildi. Heyetin hazırlayacağı raporla, Güllü’nün düşme sonucu mu yoksa itilerek mi hayatını kaybettiği netlik kazanacak.

GÜLLÜ’NÜN OĞLU TUĞBER YAĞIZ GÜLTER CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Öte yandan Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün ilk kez bir canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta? programına telefonla bağlanan Gülter, annesiyle ilgili kamuoyunda gündeme gelen bazı iddialara cevap verdi. 

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin mezarına hala gidemediğini ve yaşadığı acı nedeniyle bir şey hissedemez durumda olduğunu söyledi.

“CİĞERİMDİ O BENİM”

“Ciğerimdi o benim” sözleriyle duygularını dile getiren Gülter, “Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem de rahmetli anneannemin evinde kalmayı tercih etti” şeklinde konuştu.

Güllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil - 2. Resim

“FERDİ AYDIN PATRONU DEĞİL”

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü’nün ölümünün ardından gündeme gelen Ferdi Aydın hakkında da konuştu. Gülter, “Ferdi Aydın'ın aileyle yakınlığı hiç yok. Annemin patronu bilgisi var o da yanlış, aslında bir işletmeci sadece. Bu şahısla ilgili bugüne kadar bilgi verilmedi” dedi.

Güllü’nün oğlu iddiaları çürüttü: Roman oynaması imkansız, Ferdi Aydın da patronu değil - 3. Resim

“BELİNDE DEĞİL AYAĞINDA PLATİN VARDI”

Gülter, annesinin belinde platin olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Platin aslında ayağındaydı. Belindeki kemik ise yamuk kaynamıştı” ifadelerini kullandı.

“ROMAN OYNAMASI İMKANSIZ”

Ayrıca roman oynarken düştüğü konuşulan Güllü hakkında “Annemin roman oynaması imkansız, böyle bir şey yaşanmadı. Bu da yanlış bilgi” dedi. Gülter, annesini son olarak bir buçuk ay önce gördüğünü ifade etti.

