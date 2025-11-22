İŞKUR verilerine göre 2025’te en çok işçi aranan meslekler belli oldu. Turizm, güvenlik ve perakende sektörlerinde işgücü talebi yoğun şekilde sürüyor.

İŞKUR işçi arayan işletmelere ilişkin verileri açıkladı. Kurumun raporuna göre Ekim ayında 133 bin 522 kişi işe yerleşti. Bu yerleştirmelerin yüzde 60’ı erkek, yüzde 40’ı kadın çalışanlardan oluştu. Ocak-Ekim ayında ise 1 milyon 298 bin 953 kişi, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

Ocak-Ekim 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin 49 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.

İşte an çok işçi aranan meslekler! Zirvede turizm var

EN ÇOK AÇIK İŞ BULUNAN 10 MESLEK

Hem işe yerleştirme hem de açık iş ilanlarında bazı meslekler ilk sıralarda yer aldı.

İşte 2025’te en çok işçi aranan meslekler:

Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78.006 açık iş – 74.528 yerleştirme

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71.413 açık iş – 64.570 yerleştirme

Reyon Görevlisi: 51.211 açık iş – 46.836 yerleştirme

Güvenlik Görevlisi: 41.362 açık iş – 35.076 yerleştirme

Servis Elemanı (Garson): 50.173 açık iş – 33.075 yerleştirme

Market Elemanı: 37.024 açık iş – 31.506 yerleştirme

Konfeksiyon İşçisi: 33.434 açık iş – 28.860 yerleştirme

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32.022 açık iş – 28.460 yerleştirme

Satış Elemanı / Danışmanı: 36.645 açık iş – 22.823 yerleştirme

Perakende Satış Elemanı (Gıda): 21.995 açık iş – 20.974 yerleştirme

En fazla açık iş, Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi mesleklerinde kaydedildi.

