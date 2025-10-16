İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 2025: İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nereden yapılır?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğencilerine kamuda yarı zamanlı çalışma fırsatı sunarak hem gelir elde etmelerini hem de iş deneyimi kazanmalarını sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen bu program, gençlerin bir iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanması bekleniyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu nereden yapılır? İşte tüm detaylar...
İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere hem iş deneyimi kazandırıyor hem de gelir desteği sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla program kontenjanı 100 binden 150 bine çıkartıldı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu, https:genclik.iskur.gov.tr ve https:www.iskur.gov.tr adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden yapılacaktır.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programııdır.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başvuruların başladığına dair bilgi verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular başlıyor.
Kendi kampüslerinizde hem mesleki deneyim kazanacak hem de derslerinizi aksatmayacak şekilde haftada 3 güne kadar (ay içerisinde 14 günün tamamlanması halinde) uygulanacak program ile aylık 15.162 TL gelir desteği elde edebileceksiniz.
-Tekrar hatırlatalım; taleplerinizi dinledik, kontenjanımızı 100 binden 150 bine çıkardık."