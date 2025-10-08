İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 2764 sürekli işçi alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı için ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar başvuruları 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.

Alımlar ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına göre il bazında gerçekleştirilecek ve her ay aday yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı Personel alımında adaylar esube.iskur.gov.tr, yhgm.saglik.gov.tr, kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak ve her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuruda bulunabilecek.

2764 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylar başvuru şartları ve gerekli belgeleri İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı ilanlarında detaylı olarak öğrenebilir. Eksiksiz yapılan başvurular değerlendirme sürecinde öncelikli olarak dikkate alınıyor.