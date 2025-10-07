İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı açıldı mı? Detaylar merak konusu oldu

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin hem eğitimlerini desteklemek hem de iş deneyimi kazanmalarına imkânı tanıyor.

Kamuda kısmi zamanlı çalışma fırsatı sunan program, her sene binlerce öğrenciye gelir ve tecrübe imkanı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontenjan artışı duyurusunun ardından, gözler 2025 başvuru tarihleri ve başvuru tarihleri ve şartlarına çevrildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacaktır.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasının ardından Ekim ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

İŞKUR Gençlik programı başvuru ekranı henüz açılmamıştır.

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler faydalanabiliyor.