Haberler > Haberler > İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencilerinin hem okuyup hem de yarı zamanlı çalışmasına imkan sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihleri merak ediliyor. Yarı zamanlı iş fırsatını kaçırmak istemeyen öğrenciler, "İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırmaya devam ediyor.

Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilere kısmi zamanlı iş imkanı sunan İŞKUR Gençlik Programı'nda 2026 yılı yeni dönem başvuruları merakla bekleniyor. Program, öğrencilerin hem eğitimlerine devam etmelerini hem de iş gücü piyasasında tecrübe kazanmalarını hedefliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor?

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 1. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı İŞKUR Gençlik Programı başvuruları için henüz resmi takvim açıklanmadı.

Ancak önceki yıllarda başvurular genellikle Şubat ayında başlıyordu. Dolayısıyla 2026 dönemi için de Şubat ayı muhtemel başlangıç tarihi olarak görülüyor.

Kesin tarihler için İŞKUR’un resmi duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 2. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular yalnızca internet üzerinden yapılıyor.

Öğrenciler başvuru için şu kanalları kullanabiliyor:

  • genclik.iskur.gov.tr
  • e-Devlet entegrasyonu
  • İŞKUR e-Şube

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 3. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Başvuruya uygun olanlar: Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
  • Başvuruya uygun olmayanlar: Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 4. Resim

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

  1. Öğrenciler, genclik.iskur.gov.tr adresine girerek sisteme kayıt oluyor.
  2. Başvuru formu dolduruluyor ve gerekli bilgiler sisteme yükleniyor.
  3. Başvuru tamamlandığında formun PDF çıktısı sistemden alınabiliyor.
  4. Üniversiteler, öğrencilerin uygunluk durumunu kontrol ederek süreci onaylıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman başlıyor? 2026 yılı başvuru tarihleri gündemde - 5. Resim

Akran zorbalığı yoğun bakımlık etti! Çanakkale Valiliğinden açıklama var
