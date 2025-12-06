Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Ankara Keçiörengücü, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştığı Serik Spor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip, ligde iki maç sonra kazanırken; Serik Spor'un 4 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada penaltıdan Junior Fernandes, 23'üncü dakikada Francis Ezeh ve 49'uncu dakikada Mame Briam Diouf attı. Serik Spor'un tek golünü ise 76'ncı dakikada Ilya Berkovskyi kaydetti.

Bu sonuçla Keçiörengücü, puanını 21'e yükseltti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Serik Spor ise 25 puanda kaldı.

SERİK SPOR: 1 - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 3

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, G. Mumcu Taştan, Kurtuluş Aslan

Serik Spor: Erten Ersu, Ertan Taşgın, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Silva (Şahverdi Çetin dk. 66), Kerem Şen (Gökhan Karadeniz dk. 66), Şeref Özcan (Ayaz Yükseloğlu dk. 90), Berkovskiy, Amaral, Gökhan Altıparmak (Iliya Berkovskiy dk. 76, Sadygov dk. 88)

Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut, Ali Dere, Mexer, Erkam Develi, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 71), Ezeh (Hagi dk. 81), İshak Karaoğul, Fernandes (Halil Can Ayan dk. 90), Diouf (Ali Akman dk. 81)

Goller: Dk. 76 Berkovskiy (Serik Spor), Dk. 8 penaltında Fernandes, Dk. 23 Ezeh, Dk. 49 Diouf (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Silva (Serik Spor), Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü)

HAKEM TEPKİSİ: PENALTI MI DEĞİL Mİ, BİLMİYORUZ

Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini, puan ya da puanlar almak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Sinan Paşalı

Maçın ardından düzenlenen basın toplanısında konuşan Paşalı, "Golü bildiğimiz yerden yedik. Uzun taç organizasyonları... İlk penaltı oldu, penaltı mı değil mi hâlâ bilmiyoruz, emin olmadığımız bir pozisyon. Üçüncü golde ofsayt olabilir. Mağlubiyet sonrası hakem performansına değinmek istemiyorum ama böyle kritik hatalarda oyunun dengeleri çok değişebiliyor. Güçlü ve zor bir rakibe karşı oynadık. 4 maçtır kazanıyorduk, puan ya da puanlar almak istedik ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynı inançla, çalışmayla devam edeceğiz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

