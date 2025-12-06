ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 1946 sonrasındaki dönem için “ABD’nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği girişiminin yaşandığını” ifade etti.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, yıllardır gizlenen Amerikan stratejisini ilk kez bu kadar açık anlattı. Barrack, Irak ve Suriye’de uygulanan federal bölme planının çöktüğünü, İran’ın güçlendiğini, 1946’dan bu yana ABD’nin dahil olduğu 93 rejim değişikliğinin başarısız olduğunu söyledi.

Barrack, Irak’ta uygulanan federal modelin başarısız olduğunu hatırlattı ve aynı yöntemin Suriye için de devreye alındığını söyledi:

“Aynı şeyi Suriye’de de yaptık. SDG bir tür YPG ya da PKK… Bırakalım birbirleriyle uğraşsınlar düşüncesi öne çıktı. Federal modelin Yugoslavya’daki gibi parçalanmaya yol açtığını gördük.”

Irak’ın kuzeyinde grupların merkezi yapıya katılmaması nedeniyle “bölünmüş devlet projesi”nin devreye girdiğini, ancak modelin hızla kaosa sürüklendiğini kaydetti.

Barrack’a göre bu strateji İran’a alan açtı ve sahadaki dengeyi tamamen değiştirdi.

"İran boşluğu dolduruyor. Milislerin parlamentoda güç kazandığı çılgın bir yapı oluştu."

Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani’nin kapasitesine rağmen yetkisiz bırakıldığını belirterek, “Çok iyi bir Başbakan ama gücü yok. Koalisyon kuramıyor” sözlerini kullandı.

"ABD’NİN ORTADOĞU PLANI ÇÖKTÜ"

Barrack, ABD’nin Ortadoğu’da “denge arayışı” içinde olduğunu öne sürdü ancak artık Amerikan askerinin risk üstlenmeyeceğini belirterek “Yüz yıldır sonuç vermeyen bir formül uğruna Amerikalıların hayatını riske atmayacağız” dedi.

Irak, Libya ve Suriye örneklerine işaret eden Barrack, "Hangi ülkede rejim değişikliği yaptıysak sonuç alınmadı" dedi.

ABD’nin 70 yıllık bilançosu açıklandı: 93 müdahale girişimi başarısız oldu

"SURİYE DOĞRU YOLDA İLERLİYOR"

Barrack, Suriye’nin İsrail’le işbirliği yönünde adımlar attığını söyledi:

"Onlardan istediğimiz her şeyi yerine getiriyorlar. İsrail’e doğru itilmiş durumdalar."

Ancak Tel Aviv’in Suriye’ye hala güvenmediğini belirterek sürecin bu yüzden yavaş ilerlediğini aktardı.

“BÜYÜK İSRAİL KOMPLOSU” ÇIKIŞI

Barrack, “Büyük İsrail projesi” hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi:

“Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum.”

ABD’NİN DARBE SİCİLİ: 93 GİRİŞİM, SIFIR BAŞARI

Barrack, rejim değişikliklerinin neden başarısız olduğunu anlatırken ABD’nin karanlık müdahale geçmişine yeniden döndü:

“1946 sonrasına baktığınızda, ABD müdahalesinin bulunduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu.”

Aynı konuşmada İran’da yaşanan iki rejim değişikliğinin de sonuç vermediğini söyledi.

