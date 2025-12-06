Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında gözler İzmir’e çevriliyor. Form grafiğini yükselten Trabzonspor Göztepe’ye konuk olacak. Taraftarlar ise maçın hangi gün, hangi saatte oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı sorularına cevap arıyor.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Göztepe-Trabzonspor karşılaşması 7 Aralık Pazar akşamı Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak. Göztepe Trabzonspor maçı saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Atilla Karaoğlan çalacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Trabzonspor maçı Süper Lig yayın hakları kapsamında Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Yarın akşam ekranlara gelecek maç şifreli şekilde izlenebilecek.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER

Trabzonspor son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle çıkışını sürdürürken Göztepe deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Kart cezalısı Christ Oulai ile sakatlığı nedeniyle TFF listesinde bulunmayan Anthony Nwakaeme kadroda yer almıyor.

Ameliyat süreci devam eden Edin Visca ile sakatlığı süren Stefan Savic de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik ekip, takımla birlikte yeniden çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto’nun durumunu son antrenmanın ardından değerlendirecek.

