İsrail yönetiminde Türkiye korkusu büyüdü. Aşırı sağcı vekil Ohad Tal, Türkiye’nin bölgenin en güçlü aktörlerinden biri haline geldiğini itiraf ederek Batı’dan acil yardım istedi.

İsrail Meclisi’nin en tartışmalı isimlerinden Ohad Tal, konuşmasında Türkiye’ye yönelik paniğini açık şekilde dile getirdi. Tal, “Türkiye’yi durdurun. Yoksa en ağır bedeli biz ödeyeceğiz” sözleriyle İsrail’deki endişeyi gözler önüne serdi.

Tal, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve askeri güç açısından İran’dan bile daha etkili bir bölgesel aktör hâline geldiğini söyledi:

“Türkiye hızla güç kazanıyor. Yakın gelecekte İran tehdidinden çok daha büyük bir risk unsuru hâline geliyor. Ekonomik, diplomatik ve askeri açıdan İran’dan daha güçlü durumda.”

İsrailli vekil, Türkiye’nin Washington ve Pekin arasında kurduğu dengeyi “stratejik tehdit” olarak tanımladı.

İsrailli aşırı sağcı ekonomi bakanı Bezalel Smotrich'in partisinden milletvekili seçilen Ohad Tal, İsrail Meclisi'nde Türkiye korkusunu açıkça dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNİ İTİRAF ETTİ: BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ HÂLİNE GELİYOR

Tal, konuşmasının devamında Türkiye’nin etkisini artık engellenemez bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Filistin’e verilen desteğin İsrail’in bölgedeki hamlelerini sınırladığını öne sürdü.

Kudüs’teki Türk Konsolosluğu hedef alındı

Tal, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu’nu yine gündeme taşıdı ve konsolosluğu hedef alan iddialarda bulundu:

“Kudüs’teki Türk Konsolosluğu, hem İsrail yasalarına hem uluslararası hukuka aykırı şekilde bir operasyon merkezi gibi çalışıyor” dedi.

Ardından konsolosluğun statüsünün düşürülmesi ve ayrıcalıklarının kaldırılması için hükümete baskı yaptıklarını söyledi.

İSRAİL HÜKÜMETİNE MEKTUP: TÜRK HEYETİNİN TÜM AYRICALIKLARI KALDIRILSIN

Tal, geçtiğimiz gün 15 milletvekiliyle birlikte hükümete gönderdikleri mektuba dikkat çekti. Mektupta şu taleplere yer verildi:

“Kudüs’teki Türk Konsolosluğu’nun tüm diplomatik ayrıcalıkları kaldırılmalı. Statüsü düşürülmeli. Tel Aviv’deki büyükelçiliğe bağlı alt birim hâline getirilmeli.”

Tal, Ankara’nın Ramallah ile yürüttüğü diplomatik temasların İsrail egemenliğini hedef aldığı iddiasını yineledi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL PROJELERİ İSRAİL’İ RAHATSIZ ETTİ

Tal, Türkiye’nin Irak ve Suriye üzerinden yürüyen yeni ticaret koridorlarında etkisini artırdığına dikkat çekti ve IMEC hattına rakip projelerin İsrail çıkarlarını zorladığını öne sürdü:

“Türkiye, IMEC koridorunu engellemek için rakip hatları teşvik ediyor. Doğu Akdeniz’deki deniz haklarımıza meydan okuyor.”

İsrail kamuoyunda Türkiye’nin enerji, kablo ve elektrik projelerinde belirleyici güç haline gelmesinin neden olduğu rahatsızlık da dikkat çekti.

BATI’YA ÇAĞRI: “SESSİZLİK DEVAM EDERSE BEDELİNİ BİZ ÖDERİZ”

Tal konuşmasını Batı ülkelerine sert bir çağrı ile bitirdi:

“Batı bugün sessiz kalırsa ilk bedeli İsrail öder. Hem de çok ağır. Türkiye’ye karşı ortak bir politika gerekiyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile işbirliği güçlendirilmeli.”

Tal, İsrail’in Ankara karşısında “kırmızı çizgi politikası” oluşturması gerektiğini savunarak sözlerini tamamladı.

