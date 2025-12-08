Suriye devriminin ardından başlayan yeni dönemde, iç savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin Türkiye’den ülkelerine dönüşlerde ciddi bir artış yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ağustos ayında, 8 Aralık 2024’ten beri, 450 binden fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde Türkiye’den Suriye’ye geri döndüğünü duyurmuştu. Yaklaşık 13 yıl Gaziantep’te yaşadıktan sonra Halep’in Bab ilçesine dönen esnaf Abdullah Dibo, “Türkiye’de bize çok iyi davrandılar. Türk kardeşlerimizden öğrendiğimiz çalışma düzenini burada uyguluyoruz. Dükkânımızı yeniden açtık, her gün çalışıyoruz” dedi.

Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: Türkler ailemi korudu

Türkiye’den Suriye’ye geri dönen inşaat mühendisi Ahmed Talib de Gaziantep’te mühendislik okuduğunu ve yüksek lisans yaptığını aktararak “Türkiye bana güvenlik ve istikrar sağladı, ailemi korudu. Şimdi ülkeme dönüp yeniden inşada aktif rol almak istiyorum” ifadesini kullandı.

Fazlullah Şuvami ise “Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı. Orada kazandığım bilgi ve deneyimlerimi ülkeme aktarmayı amaçlıyorum” diye konuştu.

