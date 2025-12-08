Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: Türkler ailemi korudu
Suriye devriminin ardından başlayan yeni dönemde, iç savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan Suriyelilerin Türkiye’den ülkelerine dönüşlerde ciddi bir artış yaşanıyor.
- 8 Aralık 2024’ten beri 450 binden fazla Suriyeli gönüllü biçimde Türkiye’den Suriye’ye geri döndü.
- Esnaf Abdullah Dibo, Gaziantep'te 13 yıl yaşamış, Türkiye'den Suriye'ye döndü
- İnşaat mühendisi Ahmed Talib, Türkiye'de mühendislik eğitimi aldığını ve Türkiye'nin güvenlik ve istikrar sağladığını söyledi.
- Fazlullah Şuvami, Türkiye'de geçirdiği 10 yıl boyunca bilgi ve deneyim kazandığını ve bunları ülkesine aktaracağını söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ağustos ayında, 8 Aralık 2024’ten beri, 450 binden fazla Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu biçimde Türkiye’den Suriye’ye geri döndüğünü duyurmuştu. Yaklaşık 13 yıl Gaziantep’te yaşadıktan sonra Halep’in Bab ilçesine dönen esnaf Abdullah Dibo, “Türkiye’de bize çok iyi davrandılar. Türk kardeşlerimizden öğrendiğimiz çalışma düzenini burada uyguluyoruz. Dükkânımızı yeniden açtık, her gün çalışıyoruz” dedi.
Türkiye’den Suriye’ye geri dönen inşaat mühendisi Ahmed Talib de Gaziantep’te mühendislik okuduğunu ve yüksek lisans yaptığını aktararak “Türkiye bana güvenlik ve istikrar sağladı, ailemi korudu. Şimdi ülkeme dönüp yeniden inşada aktif rol almak istiyorum” ifadesini kullandı.
Fazlullah Şuvami ise “Türkiye’de geçen on yıl bana çok şey kattı. Orada kazandığım bilgi ve deneyimlerimi ülkeme aktarmayı amaçlıyorum” diye konuştu.