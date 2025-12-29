Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir trende çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre yangının aşırı ısınan frenlerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamış olabileceği ifade edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Tata Nagar'dan Ernakulam'a sefer yapan Tata Nagar-Ernakulam Ekspresi'ne ait yolcu treni yerel saatle 01.30 sularında alev aldı. Yetkililer, yangının trenin yemekli vagonuna bitişik B1 ve M2 numaralı klimalı vagonlarda çıktığını, olayın makinistler tarafından fark edilmesi üzerine trenin istasyonda durdurulduğunu belirtti.

Hindistanda tren faciası! Vagonları alevler sardı, 1 yolcu hayatını kaybetti

ALEVLER İKİ VAGONU BİRDEN SARDI

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce yangın kısa sürede büyüyerek iki vagonu tamamen sardı. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan yolcuların büyük bölümü vagonlardan tahliye edildi. İki vagondaki yolcu eşyalarının tamamen kullanılamaz hale gelirken, B1 klimalı vagonda mahsur kalan 70 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin saatler süren çabasıyla alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangının aşırı ısınan frenlerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamış olabileceği ifade edildi.

