ABD’de Demokrat Kongre üyesi Sheila Cherfilus-McCormick, Noel paylaşımlarıyla yeni bir tartışmanın odağı oldu. Sosyal medya hesabında önce parmağında 109 bin dolar (4 milyon 679 bin TL) değerinde olduğu öne sürülen yüzüğün bulunduğu fotoğrafı yayımlayan Cherfilus-McCormick, kısa süre sonra aynı görselin yüzüğün çıkarıldığı versiyonunu paylaştı. Daha önce Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın (FEMA) afet fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan kongre üyesinin söz konusu değişiklikten haberi olmadığı iddia edilirken, paylaşım sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Florida’nın 20. kongre bölgesini temsil eden Demokrat Temsilci Sheila Cherfilus-McCormick, 25 Aralık’ta X hesabından paylaştığı Noel mesajıyla yeni bir tartışmaya yol açtı.

Cherfilus-McCormick, Noel günü X platformunda fotoğrafını paylaşarak “Ailemden sizlere, mutlu Noeller ve neşeli, güvenli tatiller diliyoruz." mesajını yayımladı. Mesajın ardından bazı kullanıcılar, daha önce paylaşılan fotoğraflarda kongre üyesinin sol elinin yüzük parmağında yer alan yüzüğün bu görselde bulunmadığını fark etti. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, “Yüzüğüne ne oldu?” ve “Çalınan paralarla alınan yüzük nerede?” gibi yorumlarla tepki gösterdi.

AFET YARDIM FONLARINDAN ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Cherfilus-McCormick’in geçen ay Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın (FEMA) afet yardım fonlarından zimmetine milyonlarca dolar geçirmekle suçlanmasının ardından tartışmalar daha da alevlendi. CBS 12 ve Miami New Times’ın haberlerine göre, savcılık iddianamesinde, kongre üyesinin FEMA fonlarından elde edildiği öne sürülen paralarla yaklaşık 109 bin dolar değerinde, 3,14 karatlık sarı elmas bir yüzük satın aldığı iddia ediliyor.

Miami New Times, lüks mücevher markası Tiffany & Co.’da görevli bir çalışanın fotoğrafa bakarak yüzüğün lüks markaya ait “Fancy Yellow” serisine ait olduğunu belirttiğini aktardı.

İki fotoğraf arasında 4 milyon TLlik fark! Kongre üyesinin sosyal medya paylaşımına tepki yağdı

FOTOĞRAF DEĞİŞİKLİĞİNDEN HABERİ YOKMUŞ

Tepkiler üzerine Cherfilus-McCormick’in özel kalem müdürü Naomie Pierre-Louis, CBS 12’ye yaptığı açıklamada, fotoğrafta yapılan değişikliğin kongre üyesinin bilgisi veya onayı olmadan gerçekleştirildiğini savundu. Pierre-Louis, bunun “üyenin itibarını korumayı amaçlayan, personel düzeyinde alınmış yetkisiz bir karar” olduğunu ve gerçekleşmemesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada, paylaşılan portrenin kongre üyesinin resmi fotoğrafı olduğu ve değiştirilmeyeceği de vurgulandı.

İki fotoğraf arasında 4 milyon TLlik fark! Kongre üyesinin sosyal medya paylaşımına tepki yağdı

Federal savcıların iddiasına göre Cherfilus-McCormick, 2021 yılında ailesine ait bir sağlık şirketi aracılığıyla COVID-19 aşılama personeli sözleşmesi kapsamında alınan yaklaşık 5 milyon dolarlık FEMA fonunun fazla ödemelerini zimmetine geçirmek için yakınlarıyla birlikte hareket etti. Söz konusu yüzüğün de bu ödemelerden kısa süre sonra satın alındığı öne sürülüyor.

Üç dönemdir Kongre’de görev yapan 46 yaşındaki Cherfilus-McCormick, devlet fonlarını çalmak, kara para aklamak, sahte bağışlar yapmak ve vergi suçları dâhil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. Aralık 2023’ten bu yana Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından da soruşturulan kongre üyesi, suçlu bulunması halinde uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası