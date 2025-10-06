3.53 promil alkol yüksek mi? Güllü'nün Adli Tıp Raporu sonrası gündem oldu

Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşmesinin ardından ölümüne dair gizem gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Adli Tıp Kurumu'nun açıkladığı rapor sonrası kanında çıkan 3.53 promil alkolün miktarı ve yasal sınır hakkındaki detaylar merak edildi.

3.53 PROMİL ALKOL YÜKSEK Mİ?

3.53 alkol seviyesi, tıbbi açıdan son derece yüksek ve tehlikeli bir eşik olarak kabul ediliyor. Bu oranda alkol tüketen bireylerin, denge ve bilinç düzeyini tamamen kaybedebileceği ifade ediliyor.

Şarkıcı Güllü'nün Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen 3.53 promil etanol, Güllü'nün kanında tespit edilirken, göz içi sıvısındaki 343 mg/dl değer de vücudundaki alkol seviyesini ortaya koydu.

3.53 promil yasal sınır olan 0.5 promilin 7 katından daha fazla bir miktara tekabül ediyor.

GÜLLÜ NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Güllü'nün ölümü, Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katından pencereden düşmesiyle gerçekleşti. ATK raporu yüksek alkol etkisi altında olduğunu gösterse de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, Güllü'nün düşmeye ya da itilmeye bağlı olarak düşüp düşmediğini değerlendirecek.

ALKOL YASAL SINIRI KAÇ PROMİL?

Türkiye'de alkol yasal sınırı, Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç kullanırken kandaki alkol oranının 0.50 promil'i aşmaması olarak belirlendi. Bu değer sürücülerin koordinasyon kaybı yaşamadan güvenli sürüş yapabilmesi için konulan bir sınırlamadır.