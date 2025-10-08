Türkiye, Avrupa botlarını akıllı sisteme dönüştürdü!

Türk savunma sanayisi, otonom denizcilikte yeni bir eşiğe ulaştı.

HAVELSAN, İzlanda menşeli Rafnar botlarını ileri seviye görev yazılımlarıyla donatarak tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirdi.

Türkiye, yalnızca savunma sanayisinde değil, Avrupa’nın sivil ve askeri denizcilik pazarında da iddialı bir oyuncu haline geliyor.

TÜRK YAPIMI 'GÖREV AKLI' AVRUPA'YA TAŞINDI

HAVELSAN’ın geliştirdiği otonom kontrol ve görev yazılımları, Rafnar botlarına sensör füzyonu, rota optimizasyonu, çarpışma önleme algoritmaları ve kesintisiz haberleşme altyapısı kazandırıyor. Bu sayede platformlar, sadece uzaktan yönetilmekle kalmayıp, bağımsız karar verme kabiliyetine sahip hale geliyor.

Yeni nesil bu deniz araçları, balık tespiti, çevre izleme, sahil güvenliği, liman koruma, askeri keşif ve gözetleme operasyonları gibi çok yönlü görevlerde kullanılabilecek. Sistemlerin yazılım ve platform entegrasyonu da tamamen HAVELSAN mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor.

SANCAR SİDA'DAN AVRUPA'YA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

HAVELSAN’ın insansız deniz teknolojilerindeki yükselişi, YONCA Tersanesi ile birlikte geliştirilen SANCAR SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) projesiyle başlamıştı. Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bu araç, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre edilerek, deniz operasyonlarında yeni bir konseptin önünü açtı.

Şirket şimdi bu birikimi, VN Maritime işbirliğiyle Avrupa pazarına taşıyor. İlk etapta sivil amaçlarla konumlandırılacak otonom platformların, ilerleyen süreçte kritik üslerin korunması, liman güvenliği ve askeri keşif görevlerinde kullanılacağı belirtildi.

AVRUPA'NIN ZORLU DENİZLERİNE TÜRK İMZASI

İzlanda menşeli Rafnar botları, Kuzey Avrupa’nın çetin deniz koşullarında gösterdiği üstün performansla biliniyor. HAVELSAN’ın bu platformlara kazandırdığı yerli otonomi teknolojisi, Türk mühendisliğinin dayanıklılık ve zekâ dengesini uluslararası arenada temsil edecek.

YENİ PAZARLAR, STRATEJİK AÇILIM

Avrupa’da yürütülecek projelerin, Türk insansız sistemlerinin marka değerini artırması ve yeni ihracat fırsatları oluşturması bekleniyor.