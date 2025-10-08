Fransa’da fırtına dinmiyor! Macron’a azil önergesi reddedildi, Meclis bölündü

Fransa’da haftalardır süren siyasi kriz, Başbakan Sébastien Lecornu’nun açıklamalarıyla yeni bir dönemece girdi.

Lecornu, Meclis’in feshedilmesi ihtimalinin azaldığını belirterek, partiler arasında bütçe ve reform konularında uzlaşma arayışlarının sürdüğünü açıkladı.

LECORNU: BÜTÇE HAZIRLIĞI FESHİ ÖNLÜYOR

İstifa eden Başbakan Sébastien Lecornu, Matignon’daki görüşmeleri sonrası '31 Aralık’tan önce Fransa için bir bütçe hazırlama iradesi tüm siyasi partilerde mevcut. Bu da fesih ihtimalini ortadan kaldırıyor' dedi.

Lecornu ayrıca, ekonomik güvenilirliğin anahtarı olan kamu açığının yüzde 5’in altında tutulması gerektiğini belirtti. Emeklilik reformunun askıya alınmasına ilişkin tartışmalara ise doğrudan cevap vermeyerek, nihai kararın akşam yapılacak Elysee görüşmesinde değerlendirileceğini söyledi.

İstifa eden Başbakan Sébastien Lecornu

EMEKLİLİK REFORMU ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Lecornu’nun, emeklilik yaşının 64’ten 62’ye geri çekilmesi olasılığını gündeme getirmesi ülke genelinde tartışmalara neden oldu.

Sol partiler bu adımı “ileri bir adım” olarak değerlendirirken, sağ kanat buna “kesinlikle karşı” çıktı. Senatör Bruno Retailleau’nun çevresi, “Bu konuda taviz vermek söz konusu bile olamaz” açıklamasını yaptı.

Bağımsızlar ve Küçük İşletmeler Sendikası (SDI) da emeklilik reformunun dondurulmasını “reel ekonomiye verilebilecek en kötü sinyal” olduğu açıkladı.

MUHALEFET CEPHESİNDE ÇATLAKLAR BÜYÜYOR

Jean-Luc Mélenchon, Sosyalist lider Olivier Faure’yi hedef alarak, “Olivier Faure’nin sistemi kurtarmak için harekete geçmesi dehşet verici. LFI’nin bununla hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marine Le Pen, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sert sözlerle eleştirdi:

“Macron, %1,75 oy alan bir partinin temsilcisine Matignon’u emanet etmeye hazırlanıyor. Bu saçmalığın sonu yok.”

EKONOMİ PİYASALARI TEMKİNLİ İYİMSER

Lecornu’nun açıklamaları sonrasında Paris borsası hafif toparlandı. CAC 40 endeksi %0,59 artışla 8.021 puana yükseldi. On yıllık tahvil getirileri düşerken, piyasalarda erken seçim ihtimalinin azalması rahatlattı.

MACRON'A YÖNELİK AZİL GİRİŞİMİ REDDEDİLDİ

Fransa Ulusal Meclis Bürosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un azline ilişkin yasa teklifini “kabul edilemez” buldu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve bazı çevreci milletvekillerinin imzasını taşıyan önerge, azil sürecinin ilk aşamasında reddedildi. Muhalefet, Macron’u 2024’te parlamentoyu feshedip erken seçime gitmesi nedeniyle ülkedeki siyasi krizden sorumlu tutuyor.

KRİZİN ARKA PLANI

Fransa’da kamu borçları ve bütçe açığı üzerindeki baskı, son bir yılda üç başbakan değişikliğine yol açtı.

Son olarak 6 Ekim’de istifa eden Lecornu, Macron ile mutabık kaldığı üzere ülkeyi yeni bir seçime sürüklemeden uzlaşma zemini oluşturmak istiyor. Ancak hem sağ hem sol kanattan gelen sert açıklamalar, yeni hükümet formülünü zorlu hale getiriyor.