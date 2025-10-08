Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Osman'dan etkilenen İskoç kadın Müslüman oldu

- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;dan etkilenen İskoç kadın Müslüman oldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İskoçya’da yaşayan Julieta Lorena Martinez, Bozdağ Film imzalı “Kuruluş: Osman” dizisinden etkilenerek Müslüman oldu. Türk kültürüne ve İslam tarihine ilgisi diziyi izledikten sonra hızla artan Martinez, uzun süren araştırmalarının ardından şehadet getirerek Müslümanlığı seçti.

İskoçya’da yaşayan Julieta Lorena Martinez, Bozdağ Film tarafından yapımı gerçekleştirilen “Kuruluş: Osman” dizisinden etkilenerek Müslüman oldu.

Bozdağ Film’den yapılan açıklamaya göre, Martinez diziyi izledikten sonra Türk kültürüne ve İslam tarihine duyduğu ilgisinin hızla arttığını, bunun da araştırmalar yapmasına ve sonunda Müslüman olmaya karar vermesine yol açtığını söyledi.

Kuruluş Osman'dan etkilenen İskoç kadın Müslüman oldu - 1. Resim

'KARANTİNADA İZLEDİM, ÇOK ETKİLENDİM'

Martinez, “Covid-19 karantinası sırasında Türk televizyon dizilerini izlemeye başladım. Hikâye, tarih ve İslam hakkında öğrendiklerim beni çok etkiledi.” ifadelerini kullandı.

Martinez, “Bu beni Kur’an’ı okumaya yönlendirdi ve iki yıl sonra Osman’ı izledikten sonra şehadet getirip Müslüman oldum.” dedi.

İslam’ı kabul ettikten sonra Türkiye’ye gelen Martinez, İstanbul’daki Bozdağ Film stüdyolarını ziyaret etti, dizinin çekildiği alanları gezdi ve Kayı Obası kampını gördü.

Ziyaretini “duygusal bir hac” olarak nitelendiren Martinez, “Yenilendim, bunu çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRK DİZİLERİNİN ETKİSİ

“Kuruluş: Osman”, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecini anlatan kurgusal bir yapım olarak, Türk tarihini ve kültürel mirasını küresel izleyiciyle buluşturan diziler arasında yer alıyor.

Dizi, yayınlandığı günden bu yana sadece Türkiye’de değil, İskoçya, Latin Amerika ve Güney Asya gibi birçok bölgede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

