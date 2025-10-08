Everest’te can pazarı! Çinli kurtarma ekipleri 1000 kişiyi tahliye etti

Çinli yetkililer, hafta sonu Tibet ve Qinghai bölgelerini vuran ani kar fırtınasının ardından Everest Dağı’nın doğu yamaçlarında mahsur kalan 580 yürüyüşçünün kurtarıldığını duyurdu.

KAR FIRTINASI 1000'DEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ

Çin devlet televizyonu CCTV’nin haberine göre, Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Gama Vadisi'nde kamp yapan 580 dağ yürüyüşçüsü ile onlara eşlik eden 300’den fazla yerel rehber ve destek ekibi güvenli alanlara tahliye edildi.

Toplamda 1000’den fazla kişi fırtına nedeniyle bölgede mahsur kalmıştı. Bir kişi hayatını kaybetti.

Hafta sonu aniden başlayan kar fırtınası, yolları kapatarak erişimi engelledi, birçok çadırın çökmesine yol açtı ve iletişim hatlarını kesti.

DİNGRİ YÖNETİMİNDEN ACİL MÜDAHALE

Yoğun kar yağışı sonrası Dingri İlçe yönetimi, arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ederek iletişimi yeniden sağlamak ve yardım operasyonlarını hızla yürütmek için acil durum planını devreye soktu.

Yetkililer, Qomolangma (Everest) Doğal Alanı da dahil olmak üzere birçok turistik noktayı geçici olarak kapattı.

NEPAL TARAFINDA TIRMANIŞLAR DURDURULDU

Everest’in batı yakasında yer alan Nepal tarafında ise önceden yapılan hava uyarıları sayesinde tırmanış gruplarının tamamı 5.300 metredeki ana kampa geri döndü.

Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Birliği, fırtınadan etkilenen Mera Dağı’nda yürüyüş yapan Güney Koreli bir dağcının hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

TEHLİKELİ GÜZERGAH: GAMA VADİSİ

Yaklaşık 5.300 metre irtifada bulunan Gama Vadisi, Everest’in doğu yüzünü görebilen manzarasıyla popüler bir yürüyüş rotası olarak biliniyor.