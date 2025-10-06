Kar fırtınası bin kişiyi mahsur bıraktı! 350 kişi güvende

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi’nde, Everest Dağı’nın doğu eteklerinde etkili olan yoğun kar fırtınası sonrası mahsur kalan yaklaşık bin kişiden 350’si kurtarıldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, kurtarılan kişiler bölgedeki köylüler ve profesyonel arama-kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde Qudang kasabasına tahliye edildi.

Yetkililer, ayrıca 200'den fazla kişiyle iletişim kurulduğunu bildirirken, diğer mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. Hava koşullarının zorluğuna rağmen, kalan kişilerin de kademeli olarak tahliye edilmesi bekleniyor.

BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

3 Ekim akşamı başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına, dağlık bölgedeki yolları kapatarak yaklaşık bin dağcının kamp alanlarında mahsur kalmasına neden olmuştu. Bu gelişmenin ardından, yüzlerce gönüllü köylü ve kurtarma personeli karla kaplı yolları açmak ve mahsur kalanlara ulaşmak için seferber edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler geçici olarak durduruldu.