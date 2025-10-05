Everest Dağı'nda kar fırtınası! 1000 kişi mahsur kaldı

Everest Dağı'nın doğu yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 1000 kişi kamplarda mahsur kaldı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, binlerce metre yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için çalışmalar başlattı. Dağın Çin’in Tibet Özerk Bölgesi tarafında, yüzlerce köylü ve kurtarma ekibi seferber edildi.

Bazı turistlerin kurtarıldığı aktarılırken, Çin’in “Blue Sky Rescue” ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü ve bazı dağcıların hipotermi riskiyle karşı karşıya olduğu yönünde yardım çağrıları ulaştı.

Öte yandan Çin’in güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu nedeniyle yetkililer muhtemel sel ve diğer doğal afetler için alarma geçti.

Güney Asya’da ise Nepal’de şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39’a yükseldi.