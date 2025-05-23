Nedenini duyunca şaşıracaksınız! Everest zirvesine ulaşan dağcılara soruşturma başlatıldı

Nepal, Everest zirvesine ulaşan "Xenon" adlı dağcılarla ilgili soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise "kandaki alyuvar değerlerini yükselten" madde gösterildi.

Nepal Turizm Bakanlığı, Everest Dağı'na tırmanan, İngiliz ordusu mensuplarından oluşan "Xenon" isimli bir grup dağcıya ilişkin açıklama yaptı.

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The Kathmandu Post'un haberine göre, açıklamada, "kandaki alyuvar değerlerini yükselten ksenon gazının yardımıyla" dağın zirvesine ulaşan grubun, gaz kullanımı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadığı belirtilerek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tüm dağcıların ve organizatörlerin tırmanış sırasında kullandıkları ekipman, ilaç ve maddeleri beyan etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, detaylı bilgi toplamak ve kapsamlı analiz yürütmek üzere ilgili kurum ve kişilerle temas halinde olunduğu aktarıldı.

Eski İngiliz ordusu mensupları Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington'dan oluşan "Xenon" isimli dağcı grup, planlananın aksine Nepal'e varmalarından 6 gün sonra ksenon gazının yardımıyla Everest'in zirvesine varmıştı.