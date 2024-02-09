Everest Dağı kokmaya başladı! 3 tona yakın dışkı var, dağcılara yasak yolda

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı, dağcıların bıraktığı dışkılardan dolayı kokmaya başladı. Tatsız durumun ardından yetkililer kamp yapan dağcılara dışkı torbaları satın almaları zorunluluğu getirdi. Everest'in dibindeki birinci kamp ile zirveye doğru olan dördüncü kamp arasında yaklaşık 3 ton insan dışkısının olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı Everest, dağcıların bıraktığı dışkılarla kokmaya başladı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Nepalli yetkililer, dağcıların Everest’e dışkı bırakmasını yasakladı. Artık Everest Dağı'na ve yakındaki Lhotse Dağı'na tırmanan dağcıların, ana kamptan dışkı torbaları satın alması gerekecek. Torbalar, dağcıların dönüşlerinde kontrol edilecek.

"ŞİKAYET ALIYORUZ"

Everest’in büyük bir kısmının yer aldığı Pasang Lhamu bölgesinin belediye başkanı Mingma Sherpa yaptığı açıklamada, dağa tırmananların dışkılarını imha edilmek üzere ana kampa geri getirmek zorunda olduklarını duyurdu. Sherpa, “Dağlarımız kokmaya başladı. Kayaların üzerinde insan dışkılarının görüldüğüne ve bazı dağcıların hastalandığına dair şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil ve imajımızı zedeliyor” ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 3 TON DIŞKI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Sivil toplum kuruluşu Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) Başkanı Chhiring Sherpa ise "Atıklar, özellikle de ulaşamadığınız yüksek kamplarda büyük bir sorun olmaya devam ediyor" dedi. Everest'in dibindeki birinci kamp ile zirveye doğru olan dördüncü kamp arasında yaklaşık 3 ton insan dışkısı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Sherpa, "Bunun yarısının dördüncü kamp olarak da bilinen Güney Col'da olduğuna inanılıyor" şeklinde konuştu. Everest'e gezi düzenleyen uluslararası dağ rehberi Stephan Keck ise South Col'un "açık tuvalet" olarak ün kazandığını söyledi.

EVEREST'TEKİ KİRLİLİK SORUNU

Dağcılar tırmanış sezonu boyunca dağcılar zamanlarının büyük bir kısmını ana kampta yüksekliğe alışmaya çalışarak geçiriyor. Tuvalet ihtiyacı için dışkıyı toplayacak varillerin bulunduğu ayrı çadırlar kuruluyor. Ancak tırmanmak üzere zorlu yolculuğa başlandığında işler zorlaşıyor ve çoğu kişi tuvaletini kazdığı çukura yapıyor. Ancak karın az olduğu noktalarda tuvalet açıkta yapılıyor. Çok az sayıda kişi, dışkılarını biyolojik olarak parçalanabilen torbalarda geri getiriyor. Aşırı soğuklar nedeniyle Everest'e bırakılan dışkı tam olarak bozulmuyor.

Çöp ve kirlilik sorunun büyük olduğu Everest'te Nepal ordusu öncülüğünde her yıl düzenlenen temizlik kampanyalarının sayısı da giderek artıyor. Soğuklar nedeniyle Everest'e bırakılan dışkı tam olarak bozulmuyor.