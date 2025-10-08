Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi gündemde

- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye’deki zorunlu eğitim sisteminde kapsamlı bir dönüşüm için hazırlık yürütüyor. Bakan Yusuf Tekin’in son açıklamaları, eğitim süresinin kısaltılabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda “Lise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.

Lise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak merak ediliyor. MEB’in üzerinde çalıştığı “2+2 modeli” mevcut dört yıllık lise sistem ile ilgili birçok soruyu da beraberinde getirdi.

LİSE 2 YIL MI OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni sistem, lise eğitim süresinin kısalabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Henüz resmi olarak kabul edilmeyen sistem, “2+2 modeli” olarak adlandırılan yeni bir yapı üzerinde birleşiyor.

Yeni modele göre lise eğitimi iki aşamaya ayrılacak. Öğrenciler ilk iki yılı tamamladıklarında temel lise diploması alabilecek, isteyenler ise kalan iki yılda alan bazlı, mesleki veya akademik yönlendirmeye dayalı eğitim alabilecek.

Bakan Yusuf Tekin, bu modelle ilgili yaptığı açıklamada dünya genelinde eğitim sürelerinin kısaldığını belirterek, Türkiye’nin de bu yönde adım atabileceğini söyledi. Tekin, “Çağdaş gelişmelere uygun, toplumsal beklentileri karşılayacak bir yapıyı değerlendirme aşamasındayız” ifadelerini kullandı. Fakat lise henüz 2 yıla düşürülmedi.

LİSE KAÇ YIL OLACAK?

Türkiye’de lise eğitimi 2005-2006 öğretim yılından itibaren dört yıla çıkarılmıştı. Yapılan değişiklikle birlikte tüm lise türlerinde -Anadolu, fen, imam hatip ve meslek liseleri dahil- dört yıllık standart bir sistem uygulanmaya başlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni sistem, eğitimi doğrudan iki yıla indirmeyi değil, dört yıllık yapıyı iki ayrı kademeye bölmeyi hedefliyor.

ZORUNLU EĞİTİM KISALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 sisteminde değişiklik olabileceğine dikkat çekerek, zorunlu eğitimin süresine ilişkin nihai kararın bu yıl içinde alınabileceğini ifade etti.

Tekin “Eğitim-öğretim sürelerinde dünya genelinde kısalma eğilimi var. Biz de bu eğilimi izliyoruz. Raporlarımızı tamamladık ve Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız” dedi.

Henüz resmi bir karar alınmazken eğitim süresinin esnetilmesiyle öğrencilerin hem erken yaşta meslek edinmesi hem de üniversiteye hazırlık süreçlerinin sadeleşmesi hedefleniyor. Yeni modelin 2026-2027 eğitim öğretim takvimine göre şekillenmesi bekleniyor.

Güncel olarak Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12 yıl olarak devam ediyor, lise eğitimi süresinde de herhangi bir değişiklik henüz yürürlüğe girmedi.

