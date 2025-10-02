Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.

Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Açık Öğretim Kurumları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarının tarihlerini resmi olarak açıkladı. Sınavlar, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te ve üçüncü oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

AÖL 2025-2026 SINAV TAKVİMİ

AÖL 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi, öğrencilerin planlama yapabilmesi için netlik kazandı. Kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 26 Eylül 2025 tarihinde sona erdi.

Sınav giriş belgeleri, e-sınav için 24 Kasım 2025’ten itibaren, yazılı sınavlar için ise 15 Aralık 2025’ten itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden alınabilecek. Öğrencilerin bu belgeleri alırken T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini hazır bulundurmaları gerekiyor.