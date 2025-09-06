Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akşam liselerinin kapısına kilit! Kademeli olarak kapatılacak

Akşam liselerinin kapısına kilit! Kademeli olarak kapatılacak

- Güncelleme:
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle akşam liseleri kademeli olarak kapatılıyor. Artık bu okullar 9’uncu sınıfa yeni öğrenci kaydı ve nakil alamayacak; mevcut öğrenciler mezun olana kadar eğitim sürecek.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni yönetmelik kapsamında özel eğitim kurumlarına bir dizi düzenleme gerçekleştirildi.

Yönetmeliğe göre, gündüz öğrenim yapan ortaöğretim okullarında okuma hakkı olmayanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlayan akşam liseleri kaldırıldı.

Bu düzenlemeden önce kurum açma izni alan akşam liseleri önümüzdeki eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıflar için öğrenci kaydı ve nakil alamayacak, bu okullar kademeli olarak kapatılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

