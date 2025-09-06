Akşam liselerinin kapısına kilit! Kademeli olarak kapatılacak

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni yönetmelik kapsamında özel eğitim kurumlarına bir dizi düzenleme gerçekleştirildi.

Yönetmeliğe göre, gündüz öğrenim yapan ortaöğretim okullarında okuma hakkı olmayanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlayan akşam liseleri kaldırıldı.

Bu düzenlemeden önce kurum açma izni alan akşam liseleri önümüzdeki eğitim öğretim yılında 9’uncu sınıflar için öğrenci kaydı ve nakil alamayacak, bu okullar kademeli olarak kapatılacak.