Uzay ve havacılık için 9 milyar lira! Bütçeden aldığı pay 2 katına çıktı

Türkiye, uzay çalışmalarına ayırdığı desteği yaklaşık iki katına çıkardı.

Bu kapsamda, uzay, havacılık ve savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlerin yerli üretimini destekleyici adımlar atılacak. Yeni uydu teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri de yürütülecek.

Tüm bu projelerin hayata geçirilebilmesi için 2025 yılında uzay ve havacılığa ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçe, 2026 yılı için 8 milyar 729 milyon liraya yükseltildi. Ayrıca Uzay ve Havacılık Uygulama Merkezi’nin tamamlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansına (TUA) gelecek yıl için 5 milyar 911 milyon lira bütçe tahsis edildi.

Öte yandan Türkiye, Millî Uzay Programı kapsamında yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari bir marka oluşturmayı hedefliyor. Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimin sağlanması ve uzay limanı kurulması, ayrıca uzay havası (meteorolojisi) alanına yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE 17 BİN PİLOT VAR

Türkiye, yıl sonunda 16 bin 939’a ulaşması beklenen lisanslı pilot sayısını 2028’de 18 binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun olarak sivil havacılık güvenliği ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları sürdürülecek. Ayrıca ikili ve çok taraflı hava ulaştırma anlaşmalarının yapılması ve takibi konusunda da çalışmalar devam edecek.

Geçen yıl 16 bin 290 olan lisanslı pilot sayısının, bu yıl sonunda 16 bin 939’a ulaşması; 2026’da 17 bin 102’ye, 2027’de 17 bin 816’ya ve 2028’de 18 bin 127’ye çıkması öngörülüyor. Lisanslı balon pilotu sayısının ise gelecek yıl 723, 2027’de 732 ve 2028’de 747 olması planlanıyor.