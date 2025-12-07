HABER MERKEZİ
Gonca Vuslateri'nin kiraza verdiği para ağızları açıkta bıraktı: Çekirdeğini de atamam artık
Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödeyen Gonca Vuslateri, ‘Çekirdeğini bile atamam, buna cenaze lazım’ diyerek yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile de paylaştı.
Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatı karşısında şaşkına döndü. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, elindeki meyvelere bakarken esprili bir şekilde yüksek fiyatı gözler önüne serdi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Vuslater videoda, “Buna tam 5 bin lira verdim! Çekirdeğini bile atamam artık, ekilemez bu, buna cenaze lazım” diyerek hem fiyatın astronomikliğine dikkat çekti hem de takipçilerini güldürdü.
ÖNERİLEN HABERLER
MAGAZİN
Murat Cemcir ölümden döndü! Kimse beklemiyordu… Eski dostu Ahmet Kural’dan şaşırtan tavır
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR