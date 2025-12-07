Manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödeyen Gonca Vuslateri, ‘Çekirdeğini bile atamam, buna cenaze lazım’ diyerek yaşadığı şaşkınlığı takipçileri ile de paylaştı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatı karşısında şaşkına döndü. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, elindeki meyvelere bakarken esprili bir şekilde yüksek fiyatı gözler önüne serdi.

Gonca Vuslateri'nin kiraza verdiği para ağızları açıkta bıraktı: Çekirdeğini de atamam artık

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Vuslater videoda, “Buna tam 5 bin lira verdim! Çekirdeğini bile atamam artık, ekilemez bu, buna cenaze lazım” diyerek hem fiyatın astronomikliğine dikkat çekti hem de takipçilerini güldürdü.

Gonca Vuslateri'nin kiraza verdiği para ağızları açıkta bıraktı: Çekirdeğini de atamam artık

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası