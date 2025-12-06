Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde geçirdiği iç kanama nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış, dört gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 49 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Doktorlardan yapılan açıklamaya göre Cemcir’in hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun stabil olduğu ve tedavisinin normal odada devam ettiği belirtildi. Henüz taburcu edilmeyen ünlü isim için yakın çevresi ve sevenleri endişeyle iyi haber beklerken, gözler eski dostu Ahmet Kural’a çevrildi ancak Kural’dan şaşırtan bir hamle geldi.

Evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği öğrenilen Murat Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Ünlü oyuncu yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Cemcir’in sağlık durumunun hızla iyileşmesi sevenlerini de rahatlattı.

Murat Cemcir’in sağlık problemlerinin gündeme gelmesiyle birlikte, uzun yıllar birlikte projelerde yer aldığı Ahmet Kural’ın kendisini ziyaret edip etmediği merak konusu oldu. Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesinde bu konuya yer vererek Ahmet Kural’ın yaptığı hamleye dikkat çekti.

“ARAYANLAR 'ARADIĞINIZ NUMARAYA ŞU AN ULAŞILAMIYOR' MESAJIYLA KARŞILAŞIYOR”

Dağıstanlı, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Kural hastaneye gitmedi. Bir zamanlar 'Kardeşiz' dediği Murat Cemcir’i telefonla da aramadı. Bu konudaki sorularla karşılaşmamak için telefonunu da kapattığı söyleniyor. Zira son birkaç gündür arayanlar 'Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor' mesajıyla karşılaşıyor. Peki Cemcir, Ahmet Kural’dan böyle bir ilgi-alaka bekledi mi? Hayır… Sormamış bile. Ama eski ikilinin ortak dostları bu konuyu konuşmuş durmuş. Şöyle söylemişler: 'Ahmet’in hastaneye gelmesini, en azından telefonla bir sormasını beklerdik. Aralarında ne geçtiyse geçti, Murat ölümden döndü.”

AHMET KURAL İLE MURAT CEMCİR NEDEN KÜSTÜ?

Türk televizyon ve sinemasına damga vuran Ahmet Kural–Murat Cemcir ikilisi; İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek ve Baba Parası gibi yapımlar başta olmak üzere toplam altı projede birlikte yer almış, bu filmler ve dizilerle 22 milyon seyirciye ulaşmayı başarmıştı.

Ancak dostluklarının temellerini sarsan ilk gelişme, 2019 yılında yaşanan gerginliklerle ortaya çıktı.

İddiaya göre, Murat Cemcir uzun süre senarist Selçuk Aydemir ile omuz omuza çalışıyordu. Aynı süreçte Ahmet Kural da bu ekibin bir parçasıydı ve üçlü projelerinde uyum içinde ilerliyordu. Ancak Selçuk Aydemir ile Cemcir arasında bir anlaşmazlık çıktığı, Aydemir’in birlikte çektikleri bir filmden hak ettiği ücreti eksik aldığını öne sürerek kırıldığı ve ikilinin bu nedenle yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Bu dönemde Cemcir ile Ahmet Kural arasında da bir soğukluk yaşandığı ifade ediliyor. Ardından Selçuk Aydemir ile Ahmet Kural’ın, Cemcir’den habersiz bir şekilde yeniden bir araya gelerek gizlice senaryo hazırladığı ve ortak bir film projesine başladığı iddia ediliyor.

Cemcir bu gelişmeyi öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşayıp kendisini dışlanmış hissetmiş. ‘Onlar için bunca emek verdim’ diyerek derin bir hayal kırıklığı yaşadığı, bu durumu da adeta bir “dost kazığı” olarak gördüğü aktarılıyor.



