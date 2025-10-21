Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak

Lüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak

Lüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak
EY Lüks Tüketim Endeksi 2025’e göre, kalite, fiyat ve sürdürülebilirlik lüks tüketicilerin tercihlerinde belirleyici unsurlar hâline geldi. Artan fiyatlar nedeniyle satın almaktan vazgeçen tüketiciler, ikinci el ve kiralama modellerine yöneliyor.

EY Lüks Tüketim Endeksi 2025 sonuçlarına göre; kalite, fiyat ve sürdürülebilirlik, lüks segment tüketicilerinin kararlarını şekillendiriyor.

Ankete katılan tüketicilerin yüzde 71’i, yüksek kaliteli ürünlere sahip olma arzusuyla hareket ediyor. Ancak yüzde 62’si, fiyatı en büyük caydırıcı unsur olarak göstererek ürünü satın almaktan vazgeçtiğini belirtiyor.

Lüks tüketimde ikinci el ve kiralama dönemi! Yeni trend pazarı canlandıracak - 1. Resim

Lüks segment tüketicilerinin yüzde 54’ü ise, lüks bir markanın ikinci el ürünlerinin satışını yapması durumunda bu ürünleri satın almaya sıcak bakıyor. Anket sonuçları, küresel pazarda lüks segmentte ikinci el satış ve kiralama modelinin tüketiciler için giderek daha cazip hâle geldiğini ortaya koyuyor.

İkinci el ve kiralama hizmetlerinin lüks tüketim pazarını canlandırabileceğini belirten EY Türkiye Şirket Ortağı, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, şu değerlendirmede bulundu:

“Lüks sektörü, bir süredir devam eden düşüşü yavaşlatmak için yeni düzene uyum sağlamak gerektiğinin farkında olmalı ve stratejilerini yeniden gözden geçirmeli. Lüks giyimde kiralama ve ikinci el gibi sürdürülebilirlik odaklı alternatifler, bir yandan çevresel duyarlılığı artırırken diğer yandan da yeni nesil tüketicilerin değer algısıyla paralel bir çözüm oluşturuyor.”

TURİZMDE 2026 YENİDEN YAPILANMA YILI OLACAK

Bu yıl için 64 milyar dolar hedefinin olduğu turizmde sezon sonuna girilirken sektör zorlu geçen bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Turizm sektöründe fiyat odaklı destinasyonların oluşturduğu yoğun bir rekabetin önümüzdeki yıl çok daha çetin olacağını belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, 2026 yılının büyüme yarışından ziyade, pandemi sonrası şekillenen yeni dünya düzenine uyum sağlanacak “nefeslenme” ve stratejik bir “yeniden yapılanma” yılı olacağını söyledi.

