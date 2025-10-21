Altın bir anda tepetaklak olabilir! Ekonomist Muhammet Bayram '2008' kabusunu hatırlattı

Son dönemde altın fiyatları neredeyse her gün yeni bir zirve görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu rekor artışın arkasında ise ABD’nin ekonomik hamleleri ve muhtemel yeni bir finansal düzen tartışmaları dikkat çekiyor.

CNN Türk'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, altının bugünü ve yarınına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bayram "Biz 10. sıradayız altın rezervi olarak da. 8.000 ton altını satsa borcunu kapatamaz. Ama önemli bir kısmını domine edebilir. Aynı şekilde doları biraz daha zayıflatsa borcunu daha ucuza kapatabilir. Ya da işte Çin'e tarife koyacak, Avrupa ülkelerine tarife koyacak. İşte İspanya'ya geçtiğimiz gün Trump ne diyor? NATO'ya verdiğin sözü tutmadın, %5'lik harcama tavanı, savunma harcamaları için tutmadın diyor. Yani ABD aslında kripto varlıkları, altını manipüle ederek kendi borcunu ödemek zorunda. Eğer ödeyemezse zaten 3. Dünya Savaşı çıkaracak” diye konuştu.

ABD ALTIN ÜZERİNDEN Mİ PLAN KURUYOR?

Bayram, “Tabii burada bütün ülkeler bu altının yükselişine karşı hazırlıklı. Çünkü dünya öyle bir yere gidiyor ki işte bir X ülkeden bahsediyoruz. İşte Putin'in bir sembolik para tanıtması bile yetti. Trump o zaman görevde değildi. Dedi ki: "Eğer ülke merkez bankasından doları çıkartırsanız ek tarife koyacağım." diyor.

Yani bu dolar hakimiyeti öyle de böyle bitecek. Trump istese de Çin istese de mutlaka bitecek. Ama bunun yerine ne gelecek? Yani şimdi hangi güçlü devletin bir varlığı var?

Şimdi Çin diyor ki: "Altınlarınızı bana taşıyın. Neden? Londra güvenli değil." diyor. ABD güvenli değil. Neden güvenli değil? Çünkü Rusya'nın mallarına el koydu, bu Londra ve ABD bankaları ve ABD kasaları. Yani bir savaş çıktığında sizin güvenli bir liman olarak sakladığınız, rezervleriniz, milli rezervleriniz size verilmeyebiliyor” dedi.

"ALTIN ANİDEN DÜŞEBİLİR"

Muhammet Bayram, “En fazla Tayvan'ı ilhak edecek. Çin'le ABD karşı karşıya gelecek. Çin şu anda işine bakıyor. Öyle işine bakıyor ki, üretiyor, devamlı üretiyor ve rakipsiz şu anda. Her alanda rakipsiz, ekonomik anlamda.

O yüzden burada bütün devlet bankaları altın biriktirdiği için altının fiyatı yükselmeye mahkum. Yükselecek ama şu andaki yükseliş hayrı alamet değil. Ne anladın? Yani 2008'deki mortgage krizi gibi. Aniden düşebilir” ifadelerini kullandı.