Altın borcunda 'zaman aşımı' tehlikesi! Uzmanlar 'alacağınız silinebilir' diyor

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert iniş çıkışlar, yatırımcıların ilgi odağı olduğu kadar borç ve alacak ilişkisi bulunan vatandaşların da gündeminde. Türk Borçlar Kanunu'na göre; altın alacaklarında 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerli. Bu sürede hak sahibi alacağını talep etmezse, dava açma hakkını kaybediyor.

TÜM ALACAKLAR '10 YIL' KAPSAMINDA

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) ilgili hükümlerine göre, özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde altın dahil tüm alacak türleri 10 yıllık zaman aşımı kapsamına giriyor. Bu sürenin başlangıcı, borcun verildiği tarihten itibaren başlıyor. Süre dolduğunda ise alacaklılar, yasal yollardan haklarını talep edemiyor.

DAVALAR DÖRT TEMEL NEDENE DAYANIYOR

Sabah'ın haberine göre; uzmanlar, vatandaşları zaman aşımı riski konusunda uyarırken, altın alacağı nedeniyle açılan davaların Türkiye’de dört temel nedene dayandığını belirtiyor:

Evlilik sırasında takılan takıların iade edilmemesi,

Borç olarak verilen altınların geri ödenmemesi,

Kuyumculuk veya ticari ilişkilerde teslim edilmeyen altınlar,

Aile bireyleri arasında ödünç alınan altınların iade edilmemesi.

DÜĞÜN VİDEOLARI EN GÜÇLÜ DELİL

Altın alacağına ilişkin davalar, miktarına göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde açılıyor. Eğer alacak evli çiftler arasında doğmuşsa, dosyalar Aile Mahkemeleri tarafından değerlendiriliyor.

Yargıtay’ın emsal kararlarına göre ise, düğün videoları altın alacak davalarında en güçlü deliller arasında kabul ediliyor. Düğün kayıtları, takıların kim tarafından takıldığını ve hangi tarafın mülkiyetinde olduğunu ortaya koyarak mahkeme kararlarında belirleyici rol oynayabiliyor.

Hukukçular, altın borcu ve alacağı bulunan vatandaşlara, hak kaybına uğramamak için sürelere dikkat etmeleri ve gerekirse zaman aşımı dolmadan hukuki yollara başvurmaları yönünde uyarıda bulunuyor.