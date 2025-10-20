Altında yükseliş tamam mı, devam mı? Ons ve gram haftaya nasıl başlıyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında geçtiğimiz 9 haftada yaşanan yükseliş serisinin ardından dikkatler yeni haftaya çevrildi. Geçen hafta 4.381 dolar ile rekor tazeleyen ons altın fiyatı, cuma günü kazanımlarının bir kısmını geri vererek 4.253 dolardan kapanış yapmıştı. Onsta haftalık yükseliş de %5,91 olarak gerçekleşmişti.

20 EKİM 2025 ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında yeni haftada (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.255 dolara yakın yatay bir görünüm öne çıkıyor.

İç piyasada ise 20 Ekim 2025 gram altın fiyatı 5.740 TL’den haftaya başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram fiyatı 6.100-6.165 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 10.055 TL’den satılıyor. Fiziki piyasada altın fiyatlarının psikolojik seviyelerin üzerinde konumlanması dikkat çekiyor.

ZAYIF DOLAR VE FED BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; dolar endeksinde (DXY) 98,50 seviyesine yakın zayıf görünüm sürerken, FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisinin devam etmesi fiyatlara destek oluyor.

Bu arada ABD’de hükümetin kapanmasının üzerinden 20 gün geçti, bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi için henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

Ülkede bu hafta cuma günü açıklanacak eylül enflasyon verisi ve Michigan Tüketici Güven Endeksi, dolar ve altın cephesinde de dikkatle bekleniyor.

TİCARET SAVAŞLARI VE JEOPLİTİK RİSKLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Rusya devlet başkanları ile yakın zamanda görüşeceğini açıklaması, piyasalarda ticaret savaşlarında yumuşama ve muhtemel bir Rusya-Ukrayna ateşkesi için daha iyimser beklentileri de destekledi.

Analistler, geçen hafta jeopolitik riskler tarafında yaşanan bu gelişmelerin piyasada güvenli liman talebini bir miktar azaltarak, altında kâr satışlarını öne çıkardığını aktarıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu, dünyada yaşanan belirsizlik ortamının altın fiyatlarını beslemeye devam ettiğini belirterek, “Geçen hafta ons fiyatı 4.327 dolar seviyesindeki simetrik direncini test etti ve ardından satışlar gördük. Trump’ın Çin ile ilgili yumuşak açıklamaları bunda etkili oldu. 4.080 doları destek olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin altına sarkmalar başlarsa geri çekilme hızlanabilir. Bu destek korunursa, yeniden 4.327 direnci test edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Tuncay Turşucu, altın fiyatlarındaki hızlı seyrin teknik olarak açıklama yapmayı zorlaştırdığını da belirterek “Oldukça hızlı gitti ve bu, geri çekilme riskini artırıyor. 4.080 dolar seviyesini ‘zarar kes’ alarak devam etmek mantıklı. Bu grafikte yeni pozisyon açmak da riskli görünüyor” ifadelerini kullandı.