Suriye Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin Suriye hükûmetini desteklemek için bu ülkeye insansız hava araçları, füzeler ve hava savunma sistemleri de dâhil olmak üzere askerî teçhizat göndermeyi planladığına ilişkin basında çıkan haberlere açıklık getiren savunma kaynakları, bunun bir hibe değil, satış olduğunu, talebin de Suriye hükûmetinden geldiğini ifade etti.

Ankara’nın kapısını çalan Şam, Türkiye’den savunma sistemleri tedarik etmek istiyor. Suriye’nin satın almak istediği sistemlerin başında ise hava savunma geliyor.