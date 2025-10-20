Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suriye Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek

Suriye Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek

Güncelleme:
Suriye Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail tehdidi altındaki Suriye, hava savunma sistemi ve zırhlı araçları Türkiye’den alıyor. Yabancı basın “Silahlar hibe edilecek” diye yazdı. Savunma kaynakları “Hibe değil satış” diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Türkiye’nin Suriye hükûmetini desteklemek için bu ülkeye insansız hava araçları, füzeler ve hava savunma sistemleri de dâhil olmak üzere askerî teçhizat göndermeyi planladığına ilişkin basında çıkan haberlere açıklık getiren savunma kaynakları, bunun bir hibe değil, satış olduğunu, talebin de Suriye hükûmetinden geldiğini ifade etti.

Ankara’nın kapısını çalan Şam, Türkiye’den savunma sistemleri tedarik etmek istiyor. Suriye’nin satın almak istediği sistemlerin başında ise hava savunma geliyor.

Bunu yanı sıra zırhlı araçlar, İHA’lar ve modernize topçu sistemlerinin de talep edildiği öğrenildi. Bu çerçevede istenen ürünlere ilişkin programlama yapıldığı belirtildi.

