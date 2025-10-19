Suriye'de aylar süren kanlı çatışmalar sonrası esir takası! Süveyda'da kritik gün

Suriye’nin güneyindeki Süveyda vilayetinde, silahlı Dürzi gruplar ile Arap kabileleri pazar günü tutsak değişimi gerçekleştirdi. Değişimin, Suriye Arap Kızılayı ve Şam yönetimi koordinasyonunda yapıldığı bildirildi.

34 KİŞİ SALIVERİLDİ

Takas, Süveyda’nın kuzey kırsalında yer alan el-Mtuneh kasabasında gerçekleşti.

Takas kapsamında, geçtiğimiz temmuz ayında Süveyda’da patlak veren çatışmalarda alıkonulan Arap kabile üyeleri ile Dürziler serbest bırakıldı. Muhabirin aktardığına göre, 34 Arap kabilesi mensubu, iki Dürzi tutsağa karşılık olarak salıverildi.

Süveyda, İsrail’in bölgedeki askeri saldırıları sırasında Dürzi gruplarla Bedevi kabileleri arasında bir hafta süren silahlı çatışmaların ardından, 19 Temmuz’dan bu yana ateşkesi koruyor.

2024’ün sonlarında Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından kurulan geçiş yönetimi, yaklaşık 25 yıllık otoriter yönetimin ardından ülke genelinde istikrarı yeniden tesis etmeye çalışıyor.