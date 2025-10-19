Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NATO karargahı şaşkına döndü! Milli robot PROTEO sahada gövde gösterisi yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
NATO’nun çığır açan teknolojilerin test edildiği etkinliğinde Türkiye damga vurdu. Yaklaşık 2,5 yıllık Türk girişimi Hyperever tarafından geliştirilen dört ayaklı otonom robot PROTEO, patlayıcı madde imha görevlerini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir Türk start-up şirketi olan Hyperever, geliştirdiği dört ayaklı otonom robot “PROTEO” ile NATO’nun çığır açan teknolojilerin test edildiği etkinliğinde boy gösterdi.

“Robot köpek” olarak anılan PROTEO, 2026 yılının başında sahada göreve başlamaya hazırlanıyor.

NATO SAHNESİNDE MİLLİ ROBOT

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) öncülüğünde yürütülen NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi’nin final etabı, bu yıl Türkiye’de düzenlendi.

NATO karargahı şaşkına döndü! Milli robot PROTEO sahada gövde gösterisi yaptı - 1. Resim

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Hyperever, geliştirdiği dört bacaklı otonom robot prototipi PROTEO ile kıyı şeridi güvenliği operasyonlarına aktif olarak katkı sağladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde yapılan faaliyetlerde, PROTEO’nun gözetleme, lojistik destek ve patlayıcı madde imha görevlerinde kullanılabileceği gösterildi.

Zorlu arazi koşullarında ağır yükleri taşıyabilen robot, GNSS ve yapay zekâ destekli sistemleriyle otonom, yarı otonom ve manuel kontrol modlarında çalışabiliyor.

BAYKAL: ROBOT SAHADA 2026 BAŞINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Hyperever’in Kurucusu ve Genel Müdürü Çayan Baykal, projeye ilişkin detayları paylaştı:

“Robotumuz daha çok meskûn mahal, mağara ve tünel operasyonlarında görev yapmak üzere tasarlandı. Etkinlikte yer alan model ilk prototipimizdi. Önümüzdeki yılın başlarında, NATO standartlarına uygun versiyonumuzu sahada görebileceksiniz.”

Baykal, etkinlik boyunca farklı firmalarla entegre çalıştıklarını belirterek, “Kıyı şeridi güvenliğinin sağlanmasına katkı verdik, sahadan elde ettiğimiz görüntü ve verileri anlık olarak merkeze ilettik.” dedi.

YÜKSEK DAYANIKLILIK, AKILLI GÜÇ

PROTEO, 35 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine, 4–6 saat kesintisiz görev süresine ve kısa süreli koşularda saatte 12 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Baykal, “Bizim konseptimiz dayanıklılığa dayanıyor. Robotumuz zorlu şartlarda görev yapabilecek şekilde geliştirildi. Üzerine entegre edilecek sistemlerle farklı görevleri icra edebilen bir platform oluşturduk.” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HEDEF: İNSANSI ROBOTLAR

Baykal, PROTEO’nun hem askeri hem de sivil güvenlik uygulamalarında kullanılabileceğini açıkladı:

“Platformumuz zorlu çevresel koşullara uyumlu olacak. Devriye görevleri gibi birçok kritik operasyon, gelecekte tamamen otonom şekilde robotlarımız tarafından icra edilebilecek. Burada kazandığımız bilgi birikimiyle insansı robotlara geçmeyi planlıyoruz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

