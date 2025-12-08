Kaydet

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, yakıt alan bir otomobilin motor bölümünde araç çalıştırıldığı sırada aniden yangın çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan korku dolu anlarda, istasyonda görevli bir çalışanın hızla yangın tüpüyle müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellediği görüldü. Çalışanın hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve büyük bir facianın önüne geçildi. Yapılan incelemede, yangının araçtaki delik bir hortumdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

